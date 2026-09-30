Borsa İstanbul'da yeni işlem günü öncesinde yurt içi ve küresel piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların takibinde. Fon piyasasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Fon Koordinasyon Kurulu'nun oluşturulması gündemin ilk sırasında yer alırken, bugün Türkiye ve ABD'den gelecek kritik ekonomik veriler de piyasaların yönü açısından izlenecek. BIST 100 endeksinde ise güne yatay bir başlangıç yapılması bekleniyor.

FONLAR İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen fon toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlarda hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırlanan yol haritasını sundu.

Tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlayacak "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu. Kurula Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.

Fonların tasfiye süreci ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin atılacak yeni adımlar, sermaye piyasalarının yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

ABD'DE İSTİHDAM PİYASASINDAN ZAYIF SİNYAL

Küresel piyasalarda ABD'den gelen istihdam verileri takip ediliyor. JOLTS açık iş sayısı ağustos ayında bir önceki aya göre 256 bin azalarak 7 milyon 79 bine geriledi.

Veri, piyasanın 7 milyon 230 bin seviyesindeki beklentisinin altında gerçekleşerek ABD iş gücü piyasasında soğumaya ilişkin yeni bir sinyal verdi.

PİYASALARIN GÖZÜ PCE VE ADP VERİLERİNDE

ABD tarafında bugün açıklanacak veriler piyasaların ana gündem maddelerinden olacak. Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıyan PCE verisi ile ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcılar tarafından takip edilecek.

Verilerin beklentilerden sapması dolar, ABD tahvil getirileri, altın ve küresel hisse piyasalarında oynaklığı artırabilir.

Almanya'da açıklanacak enflasyon verisi de Avrupa piyasalarının gündeminde olacak.

TÜRKİYE'DE ÜÇ KRİTİK VERİ AÇIKLANACAK

Yurt içinde ise yoğun bir veri gündemi bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı iş gücü istatistikleri, dış ticaret istatistikleri ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

Açıklanacak veriler ekonomideki istihdam, dış ticaret ve hizmet sektöründeki fiyat gelişmelerine ilişkin yeni sinyaller verecek.

Piyasaların önümüzdeki günlerde takip edeceği bir diğer gelişme ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın sunumu olacak. Karahan, 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum gerçekleştirecek.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da 29 Eylül'ün önemli şirket haberleri KAP üzerinden duyuruldu. Şirketlerden gelen açıklamalar şöyle;

AAGYO – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 11.848.341 adet pay için azami 250 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

ASGYO – Halka arz gelirinin 560 milyon TL’lik kısmıyla ASCE Teknik Yapı’ya ait Ankara Çankaya’daki konut, ofis ve mağazaların bir bölümünün satın alınmasına yönelik fon kullanım raporu değişikliğinin, iki ayrı değerleme raporundaki düşük değeri aşmayan bir bedelle alım yapılması koşuluyla SPK tarafından uygun görüldüğü açıklandı.

BORLS – 200 milyon TL nominal tutarlı finansman bonosunun 3. ve 4. kupon ödemeleri ile anapara ödemesinin vadesinde gerçekleştirilemediği açıklandı.

DGGYO – Şirketin Nexent Bank ile imzaladığı kredi sözleşmesinin vadesinin 28 Aralık’a uzatıldığı açıklandı.

DSTKF – Saha Kurumsal Yönetim tarafından şirketin (TR) AA- kredi notunun, yönetim ve faaliyetlerine ilişkin belirsizlikler nedeniyle askıya alındığı açıklandı.

DURKN – Şirketin tasfiye edilen fonlarla herhangi bir ortaklığı, ticari veya finansal ilişkisi bulunmadığı; söz konusu gelişmelerin faaliyetleri ve finansal yapısı üzerinde olumsuz etkisi olmadığı açıklandı.

ERSU – Şirketin faaliyetlerini olağan şekilde sürdürdüğü, Konya Ereğli’deki taşınmazlarına yönelik karma proje çalışmalarının devam ettiği ve faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen kamuya açıklanmamış bir gelişme bulunmadığı açıklandı.

EUPWR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “AA- (tr)”den “A+ (tr)”ye düşürüldüğü, not görünümünün “Durağan” olarak korunduğu açıklandı.

FONET – Şirketin, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’nün 36 aylık sağlık ve yoğun bakım bilgi yönetim sistemi ihalesinde 99,7 milyon TL ile en uygun teklifi verdiği açıklandı.

GEDIK – Bağlı ortaklığı Ichain Yatırım Holding’in, Misyon Finansal Teknolojiler’in Inveo Kripto’daki %20 payını devralması için SPK’ya başvurduğu, izinlerin ardından şirketin Inveo Kripto’daki dolaylı payının %100’e ulaşacağı açıklandı.

GESAN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “A+ (tr)”, not görünümünün ise “Durağan” olarak teyit edildiği açıklandı.

GUBRF – Şirketin bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları’nın kâr dağıtımının bugün yapılacağı açıklandı.

HATEK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “BB (tr)”den “B (tr)”ye düşürüldüğü, not görünümünün “Durağan” olarak belirlendiği açıklandı.

HEDEF – Turkrating tarafından şirketin kredi notunun, 1,08 milyar TL tutarındaki BPP borcunu vadesinde ödeyememesi nedeniyle TR D’ye düşürüldüğü açıklandı.

HEDEF – Hakim ortağa yönelik soruşturma kapsamında uygulanan tedbirlerin şirket ve iştiraklerinin pay mülkiyetini değiştirmediği, 1,08 milyar TL tutarındaki BPP borcunun vadesinde ödenemediği ve borcun yeniden yapılandırılması için başvuru yapıldığı açıklandı.

ISKPL – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “BBB+ (tr)”den “BBB- (tr)”ye düşürüldüğü, not görünümünün “Durağan” olarak korunduğu açıklandı.

ISVEA – Halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcılara 26,8 milyon adet payın SPK esaslarına uygun dağıtıldığı, bu grupta tahsisatın 5,86 katı talep oluştuğu ve halka arz sonrası pay işlemlerine yönelik fonlarla özel bir anlaşma bulunmadığı açıklandı.

KLGYO – Pay geri alım programı kapsamında 1 yıl süreyle azami 100.000.000 adet pay için azami 500 milyon TL fon ayrılmasına karar verildi.

KUYAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “BB- (tr)”den “B- (tr)”ye düşürüldüğü, not görünümünün “Durağan”dan “Negatif”e çevrildiği açıklandı.

MACKO – Şirket ile Oley.com arasındaki, daha önce askıya alınan reklam satış sözleşmesinin 1 Eylül – 31 Aralık dönemi için 58,4 milyon TL bedelle güncellendiği açıklandı.

MEDTR – Şirketin, Devlet Malzeme Ofisi tarafından gerçekleştirilen dört aylık tıbbi sarf malzeme alımı ihalesine katıldığı açıklandı.

MEGAP – Finansal tabloların KAP’a süresinde gönderilmemesi nedeniyle şirket paylarının işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

MHRGY – Şirket ile arsa sahibi QC İnşaat arasında Kurtköy QFlats Projesi’ndeki bağımsız bölümlerin paylaşımının yenilenmesine ilişkin ek protokol imzalandığı açıklandı.

MIATK – Bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin Katar’da şirket kuruluşu sürecini başlattığı ve TASMU Accelerator Programı’na kabul edildiği açıklandı.

MNDTR – Şirketin bağlı ortaklığı Doğal Kağıt’ın ticari ve operasyonel faaliyetlerine kalıcı olarak son verildiği, 15 çalışanın iş sözleşmesinin sona erdirildiği ve toplam 9,9 milyon TL tazminat ile hak ve alacak ödemesi yapıldığı açıklandı.

OYAKC – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “AAA (tr)”, not görünümünün ise “Durağan” olarak teyit edildiği açıklandı.

OYLUM – Şirketin TURQUALITY Marka Destek Programı başvurusunun uygun görülmediği, eksikliklerin giderilmesinin ardından yeniden başvuru yapılmasının planlandığı açıklandı.

REEDR – Pay geri alım programının, bağlı ortaklık Reeder Elektronik Akademi ve Mağazacılık’ın da REEDR paylarını geri alabilmesine imkân verecek şekilde revize edildiği; programın azami 50.000.000 adet pay ve 500 milyon TL’lik limitlerinde değişiklik yapılmadığı açıklandı.

RGYAS – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Kurtköy Gayrimenkul’ü sermaye artırımı olmaksızın kolaylaştırılmış usulde devralmasına ilişkin birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.

SKYLP – Hakim ortağa yönelik soruşturma kapsamında uygulanan tedbirlerin şirket paylarının mülkiyetini değiştirmediği, 65,2 milyon TL tutarındaki BPP borcunun vadesinde ödenemediği ve borcun yeniden yapılandırılması için başvuru yapıldığı açıklandı.

TMSN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “BBB- (tr)”den “BB (tr)”ye düşürüldüğü, not görünümünün “Durağan” olarak korunduğu açıklandı.

TTRAK – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun “AAA (tr)”den “AA (tr)”ye düşürüldüğü, not görünümünün “Durağan” olarak korunduğu açıklandı.

ULUUN – Şirketin SPK tarafından tasfiye sürecine alınan yatırım fonlarında yatırımı bulunmadığı, haberlerde adı geçen kişi ve kurumlarla herhangi bir ilişkisinin olmadığı açıklandı.

USAK – Şirketin konkordato talebinde bulunduğu, mahkeme tarafından geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararları verilerek üç kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirildiği açıklandı.

USAK – Konkordato başvurusu kapsamında geçici mühlet kararı verilmesi nedeniyle şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı’na alınmasına karar verildiği, işlem sırasının bugün kapalı kalacağı ve payların 1 Ekim’de yeni pazarında yeniden işleme açılacağı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

KLRHO – Şirket sermayesi bugün 1,6 milyar TL’den %80 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 2,9 milyar TL’ye yükseltilecek. (Düzeltilmiş pay fiyatı:11,2778)

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat DESA 0,0840 0,0714 %0,95 30.09.2026 8,82 8,74 KIMMR 0,2083 0,1771 %1,90 30.09.2026 10,96 10,75 TUPRS 6,7470 5,7349 %1,76 30.09.2026 383,25 376,50

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 29 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şöyle;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.058 adet pay 40,98 – 42,22 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKFGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 2,40 – 2,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSGY – Mehmet Emin Çiftçi tarafından 9,16 – 9,40 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,11’e yükseldi.

ALFAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 250.000 adet pay 28,40 – 28,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

ALTNY – Azimut Portföy tarafından 12,80 TL fiyattan 31.598.749 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,00’a geriledi.

ARMGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 412.917 adet pay 144,00 – 146,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 9,98 – 10,02 TL fiyat aralığından geri alındı.

AVHOL – Ramazan Burak Telli tarafından 24,80 – 25,38 TL fiyat aralığından 80.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %92,28’e yükseldi.

BAHKM – Serkan Bahadır tarafından 183,00 – 190,00 TL fiyat aralığından 40.283 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %64,21’e yükseldi.

BALSU – Hasan Cuneyd Zapsu tarafından 6,66 – 7,10 TL fiyat aralığından 7.015.896 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,60’a yükseldi.

BIOEN – Doğanlar Yatırım Holding tarafından 9,76 – 11,17 TL fiyat aralığından 1.753.867 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %45,86’ya yükseldi.

BLCYT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.153.114 adet pay 1,74 – 1,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

CVKMD – Hüseyin Çevik tarafından 12,39 – 12,80 TL fiyat aralığından 850.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %70,09’a yükseldi.

DAGI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 115.544 adet pay 4,65 – 4,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAPGM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 3.000.000 adet pay 3,25 TL fiyattan geri alındı.

DCTTR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 243.167 adet pay 3,29 – 3,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

DERHL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 1,54 – 1,60 TL fiyat aralığından geri alındı.

DMSAS – SARKY tarafından 5,57 – 5,88 TL fiyat aralığından 330.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %45,26’ya yükseldi.

DOFRB – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 76,40 – 76,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

EFOR – Efor Holding tarafından 14,06 – 14,20 TL fiyat aralığından 1.450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,92’ye yükseldi.

EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 15,28 – 15,31 TL fiyat aralığından 120.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %56,82’ye yükseldi.

EGEGY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.000 adet pay ortalama 14,90 TL fiyattan geri alındı.

EKDMR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 12.000 adet pay 29,84 – 30,26 TL fiyat aralığından geri alındı.

EKGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 265.000 adet pay 18,73 – 18,82 TL fiyat aralığından geri alındı.

ENERY – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 494 adet pay 13,05 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş İnşaat tarafından 4,07 TL ortalama fiyattan 8.935.921 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,43’e yükseldi.

ETILR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.454.724 adet pay 7,27 – 7,62 TL fiyat aralığından geri alındı.

FADE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 11,29 – 11,35 TL fiyat aralığından geri alındı.

GEDIK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 720.663 adet pay 4,83 – 4,95 TL fiyat aralığından geri alındı.

GENIL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 750.000 adet pay 6,58 TL ortalama fiyattan geri alındı.

GEREL – Erkan İzgi tarafından 24,18 – 25,04 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,79’a yükseldi.

GIPTA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay ortalama 31,07 TL fiyattan geri alındı.

GRTHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 109.905 adet pay ortalama 125,60 TL fiyattan geri alındı.

INTET – Mehmet Ömerbeyoğlu tarafından 49,40 – 50,40 TL fiyat aralığından 150.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %78,83’e yükseldi.

INVEO – Erhan Topaç tarafından 5,91 – 5,96 TL fiyat aralığından 450.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %81,41’e yükseldi.

ISKPL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 700.000 adet pay 2,98 – 3,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 147.995 adet pay 13,40 – 13,48 TL fiyat aralığından geri alındığı açıklandı.

KRVGD – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 61.635 adet pay 2,05 – 2,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 7,57 TL fiyattan geri alındı.

LMKDC – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 622.500 adet pay 22,58 – 23,84 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 11,45 – 11,59 TL fiyat aralığından geri alındı.

MASFN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 525.611 adet pay 36,82 – 38,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 120.000 adet pay 37,22 – 37,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay ortalama 12,10 TL fiyattan geri alındı.

METEN – Metin Güneş tarafından 17,67 – 18,09 TL fiyat aralığından 1.149.706 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,28’e yükseldi.

METEN – Halis Ezer tarafından 16,55 – 17,95 TL fiyat aralığından 1.610.585 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,95’e yükseldi.

MOGAN – Güriş İnşaat tarafından 9,22 TL ortalama fiyattan 108.447 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %11,04’e yükseldi.

MOGAN – Güriş Holding tarafından 9,06 TL ortalama fiyattan 124.834 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,21’e yükseldi.

MSGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 853.423 adet pay 4,67 – 5,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 37,78 – 37,94 TL fiyat aralığından geri alındı.

NTHOL – Besim Tibuk tarafından 37,98 – 39,00 TL fiyat aralığından 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %37,90’a yükseldi.

OYLUM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 194.762 adet pay 6,05 – 6,10 TL fiyat aralığından geri alındı.

OZKGY – Ahmet Akbalık tarafından 11,99 – 12,00 TL fiyat aralığından 88.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %51,93’e yükseldi.

PAHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7.093.625 adet pay 0,84 TL fiyattan geri alındı.

PATEK – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000.000 adet pay 13,02 TL fiyattan geri alındı.

PCILT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 53.000 adet pay ortalama 30,70 TL fiyattan geri alındı.

RUZYE – Ruzy Finansal Hizmetler tarafından 8,00 TL fiyattan 5.550.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

RUZYE – Ruzy Sanat tarafından 8,00 TL fiyattan 1.250.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

SSAAT – Nurullah Dönmez tarafından 26,20 – 27,24 TL fiyat aralığından 223.899 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,98’e yükseldi.

TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 16.000 adet pay 7,05 – 7,06 TL fiyat aralığından geri alındı.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 4.500.000 adet pay 45,36 – 46,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

TTKOM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 474.000 adet pay ortalama 52,72 TL fiyattan geri alındı.

TUKAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 6.000.000 adet pay 2,17 – 2,18 TL fiyat aralığından geri alındı.

TUREX – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.187.013 adet pay ortalama 5,54 TL fiyattan geri alındı.

Bugün genel kurulu olan şirketler;

GUBRF – Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (Saati: 10:00 – Olağanüstü)

EKDMR – Ekinciler Demir Ve Çelik Sanayi A.Ş. (Saati: 10:30 – Olağan)

DIRIT – Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Saati: 14:00 – Olağan)

(İNFO YATIRIM)