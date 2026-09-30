Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, bu dönem yatırımcılara temettü dağıtılmaması kararlaştırıldı.

Alınan karar neticesinde SMART hissedarlarına herhangi bir brüt veya net kâr payı ödemesi yapılmayacak.

HİSSEDEKİ GERİLEME VE PİYASA VERİLERİ

Temettü kararının yanı sıra borsada satış baskısıyla karşılaşan şirket hisseleri, değer kaybını sürdürüyor.

29 Eylül 2026 seans kapanışı itibarıyla SMART hissesinin öne çıkan piyasa performans detayları şu şekilde:

• Güncel Fiyat: Hisse, önceki kapanış seviyesi olan 15,9 TL'den düşüşe geçerek 15,5 TL seviyesinden işlem gördü.

• Günlük Değişim: Hisse fiyatı günlük bazda yüzde 2,52 oranında kayıp yaşadı.

• Haftalık ve Aylık Değer Kaybı: Hissedeki gerileme haftalık bazda yüzde 14,69, aylık bazda ise yüzde 37,15 seviyelerine ulaştı.

• Yıllık Performans: Son bir yıllık periyotta en yüksek 43 TL seviyesini gören hisse, 15,41 TL ile dip seviyelerini test ederek yıllık bazda yüzde 40,61 değer kaybetti.

Açıklanan kâr payı dağıtmama kararı ve hisse fiyatındaki düşüş trendi, SMART yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

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