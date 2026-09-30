ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş. (ARDYZ), bağlı ortaklığındaki paylarının satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı. Şirket, yüzde 51 oranında pay sahibi olduğu Oxivo Grup Bilişim A.Ş.'deki hisselerinin tamamını 80 milyon TL bedelle devretti.

ARDYZ OXIVO'DAKİ PAYLARINI SATTI

ARD Bilişim tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin Oxivo Grup Bilişim A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 51 oranındaki paylar, Nextsoft Yazılım A.Ş.'ye 80 milyon TL karşılığında devredildi.

Böylece ARDYZ'nin Oxivo'daki yüzde 51'lik ortaklığı sona ermiş oldu.

80 MİLYON TL'LİK KAYNAK NEREDE KULLANILACAK?

Şirket, satış işleminin gerekçelerine ilişkin de yatırımcılara bilgi verdi. ARDYZ, iştirak yatırımının değerinin avantajlı koşullarda realize edildiğini belirtirken satıştan sağlanacak kaynağın şirketin finansal yapısına katkı sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Elde edilen kaynağın aynı zamanda ARD Bilişim'in stratejik öncelikleri doğrultusunda daha etkin kullanılmasının planlandığı ifade edildi.

Şirket açıklamasında işlemin hem ARDYZ hem de pay sahiplerinin menfaatlerine katkı sağlayacağının değerlendirildiği kaydedildi.