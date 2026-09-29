Borsa İstanbul'da 36 yıldır işlem gören Uşak Seramik (USAK) konkordato talebinde bulundu. Şirket, ticari faaliyetlerini sürdürmek, finansal yapısını güçlendirmek ve borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla yaptığı başvurunun ardından mahkemenin geçici mühlet ve ihtiyati tedbir kararları verdiğini açıkladı. Sürecin gözetimi için üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.

Konkordato gelişmesinin ardından Borsa İstanbul da harekete geçerek USAK hisselerinin Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verdi.

UŞAK SERAMİK'E GEÇİCİ MÜHLET

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, konkordato sürecinin ve şirketin mali durumunun gözetimi amacıyla üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Mahkeme ayrıca şirketin faaliyetlerini konkordato sürecinde sürdürebilmesine yönelik çeşitli koruma tedbirlerine hükmetti.

ŞİRKET HAKKINDAKİ İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU

Alınan karar kapsamında imtiyazlı alacaklar dışında Uşak Seramik aleyhine yeni icra takibi yapılamayacak. Daha önce başlatılan takipler ise durdurulacak. İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları da uygulanamayacak.

Rehinle güvence altına alınmış alacaklarda takip başlatılması veya mevcut takiplere devam edilmesi mümkün olacak ancak muhafaza tedbiri uygulanamayacak ve rehinli malların satışı gerçekleştirilemeyecek.

Daha önce haczedilen veya muhafaza altına alınan araç, hammadde, demirbaş, tesis, makine ve diğer malzemelerin ise mevcut haciz durumları korunarak yediemin sıfatıyla şirkete teslim edilmesine karar verildi.

ŞİRKET VARLIKLARININ DEVRİNE TEDBİR

Uşak Seramik'in mal varlığında bulunan gayrimenkul ve menkullerin devri de dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir yoluyla engellendi.

Bankalar ise geçici mühlet kararından itibaren tahsil edilen alacaklar için bloke, takas ve mahsup işlemi gerçekleştiremeyecek ve hapis hakkını kullanamayacak.

Şirketin mühlet talebinden önce düzenlediği ve süresi içinde ibraz edilen karşılıksız çeklere "karşılıksızdır" şerhi konulması da tedbiren önlendi. Bu çeklere "konkordato tedbiri" şerhi işlenecek.

USAK HİSSELERİ YAKIN İZLEME PAZARI'NA ALINDI

Konkordato gelişmesinin ardından Borsa İstanbul da Uşak Seramik (USAK) paylarına ilişkin kararını açıkladı. Şirket hisselerinin, mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararı nedeniyle Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına karar verildi.

USAK paylarının işlem sırası 30 Eylül 2026 tarihinde kapalı kalacak. Hisseler, 1 Ekim 2026'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda yeniden işlem görmeye başlayacak.

UŞAK SERAMİK'TEN ÜRETİM AÇIKLAMASI

Uşak Seramik, konkordato sürecine rağmen ticari operasyonları ve üretim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

Şirket, süreçte yaşanacak gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını belirtti.