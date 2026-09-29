Borsa İstanbul'da 29 Eylül'ün en çok açığa satış yapılan hisseleri belli oldu. ASELS 3,26 milyar TL ile ilk sırada yer alırken AKBNK ve YKBNK takip etti.
Borsa İstanbul'da 29 Eylül 2026 seansında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. İşlem hacmi bazında Aselsan (ASELS) 3,26 milyar TL ile açık ara ilk sırada yer alırken, Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) onu takip etti.
EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Hisse
|İşlem hacmi (TL)
|İşlem adedi (lot)
|Ort. fiyat (TL)
|ASELS
|3.263.372.027
|9.364.589
|348,48
|AKBNK
|820.656.057
|11.650.920
|70,437
|YKBNK
|632.242.412
|17.561.701
|36,001
|KCHOL
|550.439.226
|2.556.164
|215,338
|TRALT
|470.000.587
|10.192.632
|46,112
|BIMAS
|444.490.329
|1.047.105
|424,495
|ISCTR
|409.479.540
|31.552.856
|12,978
|TUPRS
|389.498.175
|993.041
|392,228
|TCELL
|365.906.670
|3.744.442
|97,72
|THYAO
|317.270.288
|1.089.445
|291,222
ASELSAN'DA 3,26 MİLYAR TL'LİK AÇIĞA SATIŞ
Listenin zirvesindeki ASELS'te 29 Eylül'de 9 milyon 364 bin 589 lotluk açığa satış işlemi gerçekleştirildi. İşlemlerin toplam hacmi 3 milyar 263 milyon TL'yi aşarken, açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı 348,48 TL oldu.
Hacim açısından ASELS'i 820,7 milyon TL ile AKBNK, 632,2 milyon TL ile YKBNK ve 550,4 milyon TL ile KCHOL takip etti.
Lot bazında ise 31,55 milyon lot ile ISCTR listedeki en yüksek açığa satış adedine ulaştı.
AÇIĞA SATIŞ NE ANLAMA GELİYOR?
Açığa satış işleminde yatırımcı, sahip olmadığı bir hisseyi ödünç alarak satar ve daha sonra geri alarak pozisyonunu kapatmayı hedefler. Genellikle fiyat düşüşünden kazanç sağlama amacıyla kullanılsa da açığa satış hacminin yüksek olması, hissenin mutlaka değer kaybedeceği anlamına gelmez.