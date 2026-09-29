Borsa İstanbul'da 29 Eylül 2026 seansında gerçekleştirilen açığa satış işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu. İşlem hacmi bazında Aselsan (ASELS) 3,26 milyar TL ile açık ara ilk sırada yer alırken, Akbank (AKBNK) ve Yapı Kredi (YKBNK) onu takip etti.

EN ÇOK AÇIĞA SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Hisse İşlem hacmi (TL) İşlem adedi (lot) Ort. fiyat (TL) ASELS 3.263.372.027 9.364.589 348,48 AKBNK 820.656.057 11.650.920 70,437 YKBNK 632.242.412 17.561.701 36,001 KCHOL 550.439.226 2.556.164 215,338 TRALT 470.000.587 10.192.632 46,112 BIMAS 444.490.329 1.047.105 424,495 ISCTR 409.479.540 31.552.856 12,978 TUPRS 389.498.175 993.041 392,228 TCELL 365.906.670 3.744.442 97,72 THYAO 317.270.288 1.089.445 291,222

ASELSAN'DA 3,26 MİLYAR TL'LİK AÇIĞA SATIŞ

Listenin zirvesindeki ASELS'te 29 Eylül'de 9 milyon 364 bin 589 lotluk açığa satış işlemi gerçekleştirildi. İşlemlerin toplam hacmi 3 milyar 263 milyon TL'yi aşarken, açığa satış ağırlıklı ortalama fiyatı 348,48 TL oldu.

Hacim açısından ASELS'i 820,7 milyon TL ile AKBNK, 632,2 milyon TL ile YKBNK ve 550,4 milyon TL ile KCHOL takip etti.

Lot bazında ise 31,55 milyon lot ile ISCTR listedeki en yüksek açığa satış adedine ulaştı.

AÇIĞA SATIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Açığa satış işleminde yatırımcı, sahip olmadığı bir hisseyi ödünç alarak satar ve daha sonra geri alarak pozisyonunu kapatmayı hedefler. Genellikle fiyat düşüşünden kazanç sağlama amacıyla kullanılsa da açığa satış hacminin yüksek olması, hissenin mutlaka değer kaybedeceği anlamına gelmez.