Fon ve sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İş insanı Cengiz Avcı hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi. Avcı'nın son bir yılda yalnızca Odine Solutions Teknoloji (ODINE) hisselerindeki işlemlerinden 15 milyar TL kazanç sağladığı öne sürüldü.

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, Cengiz Avcı'nın söz konusu kazancın yaklaşık 12 milyar TL'lik bölümünü bir yıl içerisinde nakde çevirdiği iddia edildi. Avcı'nın yurt dışında bulunduğu da kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.

CENGİZ AVCI HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Cengiz Avcı hakkında çıkarıldığı bildirilen yakalama kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında mali hareketler, fon ve sermaye piyasası işlemleri ile şirketler arasındaki para transferlerinin incelendiği belirtiliyor. Bununla birlikte Avcı'ya bireysel olarak isnat edilen fiillerin tüm ayrıntıları kamuoyuna açıklanmış değil. Yakalama kararı da tek başına suçluluğun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

CENGİZ AVCI'NIN ODINE BAĞLANTISI

Cengiz Avcı'nın ODINE hisselerindeki işlemleri yeni değil. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Avcı adına farklı tarihlerde ODINE paylarına ilişkin alım-satım bildirimleri bulunuyor.

Odine Solutions'ın 30 Eylül 2024 tarihli finansal tablolarında Avcı'nın halka arz edilen paylardan edindiği hisselerle şirkette %13,76 paya sahip olduğu görülüyor. Sonraki dönemde gerçekleştirdiği işlemlerle pay oranının değiştiğine ilişkin bildirimler de KAP'a yansıdı.

ODINE HİSSESİNDE SERT FİYAT HAREKETLERİ

ODINE hissesi son dönemde Borsa İstanbul'un en sert fiyat hareketlerinin yaşandığı paylardan biri oldu. Hisse Ağustos 2026'da 3.512,50 TL ile tarihi zirvesine ulaştıktan sonra sert satışlarla karşılaştı.

29 Eylül itibarıyla (%-9,99) 221,60 TL seviyesine kadar gerileyen hissede, zirve sonrasında yaşanan fiyat hareketleri yatırımcıların takibinde bulunuyor.