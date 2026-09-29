Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Mia Teknoloji'nin bağlı ortaklığı Tripy Mobility'nin uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Katar pazarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Tripy'nin Robotaxi, Mikromobilite, Elektrikli Araç Şarj Ekosistemi, Paylaşımlı Ulaşım ve Otonom Mobilite çözümlerinin Katar ve Körfez bölgesinde yerel olarak geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve ölçeklendirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda şirket, Katar'da yerel bir şirket kurulmasına yönelik sürecin başlatıldığını açıkladı.

2 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ARASINDAN PROGRAMA KABUL EDİLDİ

Tripy aynı zamanda Katar'ın teknoloji ve inovasyon ekosisteminde faaliyet gösteren TASMU Accelerator Programı'na kabul edildi.

Şirketin açıklamasına göre programa 2 binden fazla başvuru yapıldı. Tripy, program kapsamında Katar'daki kamu kurumları, teknoloji şirketleri ve potansiyel iş ortaklarıyla ticari modeller geliştirmek üzere çalışmalar yürütüyor.

ROBOTAXİ VE OTONOM ULAŞIM İÇİN KÖRFEZ PLANI

Katar'da kurulması planlanan şirketin faaliyet alanları da açıklandı.

Yeni şirketin Katar başta olmak üzere Körfez bölgesinde Robotaxi, Robovan, Akıllı Ulaşım, Mikromobilite, Elektrikli Mobilite ve Otonom Ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesi ve sunulmasına yönelik faaliyet göstermesi planlanıyor.

Katar hamlesinin, Mia Teknoloji'nin Türkiye dışındaki faaliyetlerini genişletme ve teknoloji tabanlı mobilite çözümlerini özellikle Körfez ülkelerinde ölçeklendirme stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

Şirket ayrıca kuruluş süreci, yatırımlar, sözleşmeler ve ticari faaliyetlere ilişkin önemli gelişmelerin yatırımcılarla ayrıca paylaşılacağını bildirdi.