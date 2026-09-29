Şirketin 30 Haziran 2026’da başlattığı süreç, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) birlikte resmiyet kazanmıştı. Yarın başlayacak hak kullanımı ile birlikte Kiler Holding'in sermaye yapısındaki değişim şu şekilde gerçekleşecek:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 1.625.000.000 TL

• Artırılacak Bedelsiz Miktar (İç Kaynaklardan): 1.300.000.000 TL (Yüzde 80,00)

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 2.925.000.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.200.000.000 TL

Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle 30 Eylül sabahı açılışta KLRHO hisse fiyatı yüzde 80 oranına göre düzeltilerek işleme başlayacak, yatırımcıların portföylerindeki adet sayısı ise aynı oranda artacak.

REKOR ZİRVEDEN SERT DÜZELTMEYE: KLRHO BORSA SERÜVENİ

Sermaye artırımı kararı, şirketin borsa fiyatında 2026 yılı boyunca yaşanan çalkantılı dönemin ardından geldi.

Yıl içinde sert fiyat hareketleriyle dikkat çeken KLRHO hisselerinde öne çıkan piyasa gelişmeleri şunlar:

• Tarihi Zirve : KLRHO, 4 Şubat 2026 tarihinde 689,50 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

• Güncel Seviyeler: Zirvenin ardından başlayan satış baskısı, ağustos ve eylül aylarında derinleşti. Hisse fiyatı 29 Eylül 2026 kapanışında 20,30 TL seviyelerine kadar geriledi.

• Eriyen Piyasa Değeri: Hisse fiyatındaki gerilemeyle birlikte zirve döneminde 109,2 milyar TL sınırını test eden şirketin toplam piyasa değeri, güncel fiyatlarla 36,6 milyar TL - 45,2 milyar TL aralığına çekilerek ciddi bir değer kaybı yaşadı.

• Sığ Halka Açıklık: Şirketin yaklaşık yüzde 10,28 seviyesindeki düşük halka açıklık oranı, hissedeki volatiliteyi (oynaklığı) artıran ana unsurlar arasında gösteriliyor.

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