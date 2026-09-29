Borsa İstanbul’da temettü takvimi kapsamında yarın TÜPRAŞ (TUPRS), Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) ve Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) temettü ödemeleri için hak kullanım tarihine girecek.

TUPRS ve KIMMR'de 2. taksit, DESA'da ise 1. taksit temettü ödemesi gerçekleştirilecek.

30 EYLÜL TEMETTÜ TAKVİMİ

Şirket Hisse kodu Brüt temettü Net temettü Taksit TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS 6,7469533 TL 5,7349103 TL 2. taksit Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. KIMMR 0,2083333 TL 0,1770833 TL 2. taksit Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. DESA 0,0840336 TL 0,0714285 TL 1. taksit

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