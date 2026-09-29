Ulusoy Un tarafından 29 Eylül 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, yatırımcılardan gelen sorular üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Şirket, SPK tarafından tasfiye sürecine tabi tutulduğu açıklanan yatırım fonlarında herhangi bir yatırımının bulunmadığını bildirdi.

“HERHANGİ BİR ORTAKLIK VEYA MENFAAT İLİŞKİMİZ YOK”

ULUUN açıklamasında, şirketin son dönemde söz konusu haberlerde adı geçen kişi, kurum, şirket veya yatırım fonlarıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin SPK tarafından tasfiye sürecine tutulduğu açıklanan yatırım fonlarında herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır. Ayrıca, Şirketimizin söz konusu haberlerde adı geçen kişi, kurum, şirket veya yatırım fonları ile herhangi bir ortaklık, yönetim ilişkisi, ticari iş birliği veya menfaat ilişkisi bulunmamaktadır.”

NAKİT VE LİKİT VARLIKLAR YATIRIM ARAÇLARINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Ulusoy Un, şirketin nakit ve likit varlıklarının risk yönetimi politikaları ve likidite ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildiğini açıkladı.

Şirket açıklamasında, nakit ve likit varlıkların mevduat ve sermaye piyasası mevzuatına uygun yatırım araçlarında değerlendirildiği belirtildi.

ULUUN, bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin şirket likiditesinin etkin yönetilmesi ve işletme sermayesinin korunması amacı taşıdığını vurguladı.