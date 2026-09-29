Türkiye ekonomisi ekim ayında kritik veri ve kararların açıklanacağı yoğun bir takvime giriyor. Eylül ayı enflasyonundan dış ticaret rakamlarına, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM sunumundan 22 Ekim'deki faiz kararına kadar birçok gelişme piyasaların yönü açısından takip edilecek. Ay içerisinde 2027 yılı bütçe süreci de resmen başlayacak.

İLK KRİTİK VERİ DIŞ TİCARET OLACAK

Ekim ayının ekonomi gündeminde ilk önemli başlıklardan biri dış ticaret verileri olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Ekim'de İstanbul'da eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor.

Türkiye'nin ihracatı ağustosta yıllık yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara ulaşmıştı. Ocak-ağustos dönemindeki ihracat ise 185 milyar dolar olmuştu.

ENFLASYON 5 EKİM'DE AÇIKLANACAK

Piyasaların yakından izleyeceği eylül ayı enflasyon rakamları 5 Ekim'de TÜİK tarafından duyurulacak.

Ağustos ayında TÜFE aylık yüzde 1,84 artarken, yıllık tüketici enflasyonu yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşmişti. Yİ-ÜFE ise aylık yüzde 2,57, yıllık yüzde 27,95 artmıştı.

Yeni enflasyon verileri, TCMB'nin ayın ilerleyen günlerinde vereceği faiz kararı öncesinde para politikasına ilişkin beklentiler açısından da önem taşıyacak.

FATİH KARAHAN TBMM'DE KONUŞACAK

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak.

Karahan'ın sunumunda küresel ekonomideki gelişmeler, Türkiye ekonomisinin görünümü, enflasyon ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Piyasalar özellikle gelecek dönemde faiz politikasına ilişkin verilebilecek mesajları izleyecek.

ALTIN, DOLAR VE BORSADA REEL GETİRİ AÇIKLANACAK

TÜİK, 8 Ekim'de eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

Ağustos ayında TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,93 ile külçe altında gerçekleşmişti. Yeni verilerle altın, döviz, mevduat ve Borsa İstanbul'un enflasyon karşısındaki performansı da ortaya çıkacak.

SANAYİ ÜRETİMİ VE CARİ DENGE TAKİP EDİLECEK

Türkiye'nin ağustos ayı sanayi üretim endeksi 9 Ekim'de açıklanacak. Aynı gün ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi de yayımlanacak.

TCMB ise 13 Ekim'de ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini duyuracak. Cari işlemler hesabı temmuz ayında 36 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari fazla 4 milyar 972 milyon dolar olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da 15 Ekim'de eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak.

KONUT PİYASASINDA İKİ ÖNEMLİ VERİ AYNI GÜN GELECEK

Konut piyasası açısından kritik tarih 16 Ekim olacak. TÜİK eylül ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklarken, TCMB de aynı gün konut fiyat endeksini yayımlayacak.

Böylece konut piyasasında satış adetleri ile fiyatların seyri aynı gün görülebilecek.

2027 bütçesi Meclis'e geliyor.

Ekimin bir diğer önemli gündem maddesi 2027 yılı bütçesi olacak.2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin 17 Ekim'de TBMM'ye sunulması planlanıyor. Teklifle birlikte gelecek yılın bütçe büyüklükleri ile kamu kurumları ve bakanlıklara ayrılacak ödenekler belli olacak.

Bütçe teklifinin sunulmasının ardından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak görüşmelerin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

GÖZLER 22 EKİM'DE TCMB'DE OLACAK

Piyasalar açısından ayın en kritik tarihlerinden biri ise 22 Ekim olacak. TCMB Para Politikası Kurulu bu tarihte faiz kararını açıklayacak.

Merkez Bankası eylül toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuştu.

Eylül enflasyonu başta olmak üzere ay içerisinde açıklanacak veriler ile TCMB'den gelecek mesajların, 22 Ekim toplantısına yönelik faiz beklentilerinin şekillenmesinde etkili olması bekleniyor.

Aynı gün TÜİK tüketici güven endeksini de yayımlayacak. 27 Ekim'de ise eylül ayı iş gücü istatistikleri açıklanacak.

EKİM 2026 EKONOMİ TAKVİMİ