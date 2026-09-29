Yatırım fonları piyasasında 21–25 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan haftada toplam işlem hacmi 244,20 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Günlük ortalama işlem hacminin 48,84 milyar TL olduğu haftada, net takas tutarı ise 71,10 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

Fon kategorileri genelinde temkinli bir seyir izlenirken, haftanın ortalama bazda en çok kazandıran ana kategorisi yüzde 0,66 getiri ile Para Piyasası Şemsiye Fonu oldu.

Fon Türü Bazında Haftalık Ortalama Performanslar:



• Para Piyasası Şemsiye Fonu: Yüzde 0,66

• Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu: Yüzde 0,61

• Karma Şemsiye Fonu: Yüzde 0,18

• Katılım Şemsiye Fonu: -Yüzde 0,06

• Değişken Şemsiye Fonu: -Yüzde 0,15

• Fon Sepeti Şemsiye Fonu: -Yüzde 0,57

• Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu: -Yüzde 1,18

• Hisse Senedi Şemsiye Fonu: -Yüzde 2,26

• Serbest Şemsiye Fonu: -Yüzde 3,45

TEKNOLOJİ RÜZGARI BIST'TEKİ DÜŞÜŞÜ UNUTTURDU

Genel hisse senedi fonlarındaki kayıplara karşın; küresel teknoloji, blockchain ve inovasyon odaklı fonlar haftalık bazda yüzde 7'nin üzerine çıkan performanslar sergiledi.

Haftanın en çok kazandıran fonu yüzde 7,17 getiri ile Deniz Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (DHV) olurken, onu yüzde 6,62 ile İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon (IVY) takip etti.

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