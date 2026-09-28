Konuşmasında ağırlıklı olarak fon soruşturması, borsa manipülasyonları, eğitimde güvenlik ve dış politikaya değinen Erdoğan, finansal piyasalardaki usulsüzlüklere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı.

"MİLLETİN MALINA EL UZATAN SORUMLULAR HESAP VERECEK"

Finansal piyasalar ile fon süreçlerinin Kabine’de detaylıca ele alındığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet ile Hazine ve Maliye bakanlarının toplantıda kapsamlı sunumlar gerçekleştirdiğini aktardı. Piyasa düzenini bozan eylemlere karşı net bir duruş sergileyeceklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun; her kim milletin hakkına, malına ve mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler, hukuk önünde bunun hesabını verecektir."

Finansal sisteme yönelik herhangi bir riskin bulunmadığının altını çizen Erdoğan, kapatılan fonların tasfiye süreçleri ve hisse senetleri üzerinden sağlanan haksız kazançlarla ilgili adli ve idari soruşturmaların titizlikle devam ettiğini duyurdu.

Gerekli hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini belirten Cumhurbaşkanı, ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek yeni tedbirleri kararlaştıracaklarını kaydetti.

OKULLARDA EK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE MANİSA AÇIKLAMASI

Kabine’nin ilk gündem maddesinin güvenli okul iklimi olduğunu belirten Erdoğan, geçen yıl alınan önlemlerin gözden geçirildiğini ve ilave tedbirlerin kararlaştırıldığını ifade etti.

Konuşmasında Manisa Turgutlu'da yaşanan olaya da değinen Erdoğan, mağdur çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek tedavisi süren öğrencilere acil şifalar diledi.