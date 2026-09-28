Duyuru metnindeki birbiriyle çeliştiği iddia edilen ifadeler, hak edişlerini almak isteyen binlerce yatırımcının zihninde "Tasfiye havuzuna dahil mi edildik?" sorusunu gündeme getirdi.

DUYURUDAKİ İKİ FARKLI PARAGRAF YATIRIMCIYI İKİYE BÖLDÜ

SPK tarafından açıklanan ödeme ve tasfiye detaylarında yer alan iki farklı madde, yatırımcılar tarafından farklı şekillerde yorumlandı:

• İkinci Paragraftaki Umut: Duyuruda yer alan "Sadece 16.09.2026 tarihi ve öncesinde iletilen talimatlar işlem valörlerinde platformun olağan işleyişine dahil edilmiştir" ifadesi, 16 Eylül öğlen saatlerinden önce satış emri veren yatırımcılarda işlemlerinin geçerli sayıldığı algısını oluşturdu.

• Son Paragraftaki Şok: Ancak metnin son bölümünde kullanılan "Temerrüt nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlar da tasfiye kapsamındadır" ifadesi, satış emri vermiş olmasına rağmen fon takasının gerçekleşmemesi nedeniyle parasını alamayan yatırımcıları yeniden tasfiye sürecinin içine dahil etti.

"BİZ ARTIK FON ORTAĞI DEĞİLİZ, PARALAR ÖDENMELİ"

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde paraları görünen ancak hesapları blokeli olduğu için çekim yapamayan yatırımcılar durumdan mağdur olduklarını dile getiriyor.

Satış emirlerini zamanında verdiklerini ve bu tarihten itibaren artık fon ortağı olmadıklarını savunan yatırımcıların temel gerekçeleri şöyle:

• Fon Kurucusunun Hataları Yatırımcıya Yüklenemez: Kurucunun takasa nakit sağlayamayarak temerrüde düşmesinin faturası iyi niyetli yatırımcıya kesilemez.

• Geriye Dönük İşlem İptali Olamaz: Gerçekleşmiş satış işlemlerinin geriye dönük olarak yok sayılamayacağı belirtiliyor.

• Öncelikli Alacaklı Talebi: Yatırımcılar tasfiye havuzuna aktarılmak yerine, kasada hazır bekleyen ve likiditesi yüksek bono/tahvil gibi varlıklarla alacaklarının öncelikli olarak ödenmesini talep ediyor.

YARIN NETLİK KAZANMASI BEKLENİYOR

SPK’nın yayımladığı metnin mevcut haliyle nihai bir karar niteliği taşıdığı ifade edilse de sorunun büyümesi üzerine ekonomi yönetiminin harekete geçebileceği belirtiliyor.

Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan koordinasyon toplantısında, mağduriyet yaşayan yatırımcıların durumuna ilişkin farklı ve rahatlatıcı bir kararın çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

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