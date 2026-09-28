Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Özel Durumlar Tebliği kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapan şirket, iddia edilen tutarda bir satın alma veya kasadan kaynak çıkışının söz konusu olmadığını vurguladı.

Açıklamada, Bursa ili Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi’nde yer alan 100.000 m² büyüklüğündeki taşınmaz için arsanın eski sahibi Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş. ile "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı" protokolü imzalandığı bildirildi.

İş birliği modeline ilişkin şu detaylara yer verildi:

• Sıfır Maliyet ve Kaynak: Şirket arsa için herhangi bir satın alma bedeli ödememiş, kurum kasasından hiçbir kaynak çıkışı gerçekleşmemiştir.

• Gelirden Pay Alınacak: Emlak Konut, projeyi kurumsal tecrübesi ve iş geliştirme gücüyle geliştirecek; karşılığında ihale sonucunda elde edilecek gelirden pay alacaktır.

• Tapu Tescili Güvence Amaçlı Yapıldı: Protokolden doğan hak ve menfaatlerin korunması amacıyla arsa, 7 Ağustos 2026 tarihinde tapuda Emlak Konut adına tescil edilmiştir. Tapu harçları ve tüm masraflar arsayı devreden firma tarafından karşılanmıştır.

"HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMADI"

Haberlerde öne sürülen 20 milyar TL'lik alım bedelinin gerçeği yansıtmadığını belirten Emlak Konut, arsayı devreden şirkete yapılacak ödemelerin yalnızca ihale yapılıp gelir tahsil edildikçe protokoldeki pay oranında gerçekleşeceğini ve bugüne kadar firmaya hiçbir ödeme yapılmadığını kaydetti.

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