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Pasifik GYO'da (PSGYO) üç şirket ortağı toplam 15 milyon adet hisse satın aldı. Pay alımlarının toplam büyüklüğü 26,57 milyon TL'ye ulaştı.

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO), şirket ortakları tarafından gerçekleştirilen pay alımlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Abdulkerim Fırat, Mehmet Erdoğan ve Fatih Erdoğan ayrı ayrı 5'er milyon adet PSGYO hissesi aldı.

3 ORTAKTAN 15 MİLYON LOTLUK ALIM

Abdulkerim Fırat, 5 milyon adet PSGYO payını 1,7733 TL birim fiyat üzerinden satın aldı. İşlemin toplam büyüklüğü yaklaşık 8,87 milyon TL oldu.

Mehmet Erdoğan ise 5 milyon adet payı 1,77 TL'den alırken, Fatih Erdoğan da aynı fiyat üzerinden 5 milyon adet PSGYO hissesi satın aldı.

Böylece üç şirket ortağının toplam alımı 15 milyon lota, işlemlerin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 26,57 milyon TL'ye ulaştı.

Şirket ortağı Alınan pay Birim fiyat İşlem tutarı
Abdulkerim Fırat 5.000.000 1,7733 TL 8.866.500 TL
Mehmet Erdoğan 5.000.000 1,77 TL 8.850.000 TL
Fatih Erdoğan 5.000.000 1,77 TL 8.850.000 TL
Toplam 15.000.000 - 26.566.500 TL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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