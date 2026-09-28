Şirket yönetiminin şubat ayında aldığı karar doğrultusunda belirlenen toplam 33 milyar TL’lik dev temettü paketinin son taksiti, bu hafta yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Açıklanan ödeme planına göre ikinci taksit kapsamında yatırımcılara pay başına brüt 6,7469533 TL, net ise 5,7349103 TL kâr payı ödemesi yapılacak.

HAK KULLANIM TARİHİ 30 EYLÜL: HESAPLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

TÜPRAŞ’ın ikinci taksit temettü dağıtımında süreç şu takvime göre işleyecek:

• Son Satın Alma Günü: Temettü hakkından yararlanmak isteyen yatırımcıların en geç 29 Eylül 2026 Salı günü seans kapanışına kadar TUPRS hissesine sahip olması gerekiyor.

• Hak Kullanım Tarihi: Borsa İstanbul’da temettü hak kullanımı 30 Eylül 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek.

• Nakit Geçiş Tarihi (T+2): Borsa takas kuralları gereği (T+2 süreci), kâr payı ödemeleri yatırımcıların yatırım hesaplarına 2 Ekim 2026 Cuma günü kullanılabilir nakit olarak yansıyacak.

2026 TOPLAM TEMETTÜ TUTARI HİSSE BAŞINA NET 14,55 TL’YE ULAŞIYOR

İlk taksit ödemesini 16 Mart 2026 tarihinde hisse başına net 8,8229389 TL (brüt 10,3799282 TL) olarak gerçekleştiren dev rafineri şirketi, bu ikinci ödemeyle birlikte 2026 yılı kâr dağıtım sözünü tamamlamış olacak.

Böylelikle TÜPRAŞ, iki taksit toplamında yatırımcılarına hisse başına toplam brüt 17,1268815 TL, net 14,5578492 TL kâr payı dağıtmış olacak.

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