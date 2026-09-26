Özellikle dev sanayi kuruluşu Tüpraş'ın da aralarında bulunduğu şirketler, hak kullanım tarihlerini takip eden T+2 gününde kâr payı tutarlarını yatırımcıların hesaplarına aktaracak.

YENİ HAFTANIN TEMETTÜ TAKVİMİ VE ÖDEME DETAYLARI

Önümüzdeki hafta kâr payı dağıtacak şirketler, hisse başına ödeyecekleri net/brüt tutarlar ve hak kullanım tarihleri şu şekilde sıralandı:

• 1. Lokman Hekim Sağlık (LKMNH)



o Hisse Başına Temettü: 0,1968 TL

o Temettü Hak Kullanım Tarihi: 28 Eylül 2026 Pazartesi

• 2. DESA Deri (DESA)



o Hisse Başına Temettü: 0,0714 TL

o Temettü Hak Kullanım Tarihi: 30 Eylül 2026 Çarşamba

• 3. Ersan Alışveriş Hizmetleri - Kim Market (KIMMR)



o Hisse Başına Temettü: 0,1771 TL

o Temettü Hak Kullanım Tarihi: 30 Eylül 2026 Çarşamba

• 4. TÜPRAŞ (TUPRS)



o Hisse Başına Temettü: 5,7349 TL

o Temettü Hak Kullanım Tarihi: 30 Eylül 2026 Çarşamba

YATIRIMCILAR İÇİN TEMETTÜ NOTU

Temettü ödemesinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, belirtilen hak kullanım tarihlerinden bir önceki işlem günü seans kapanışı itibarıyla ilgili hisse senedine sahip olmaları gerekmekte.

Takas kuralları gereği (T+2), nakit temettü tutarları hak kullanım tarihini takip eden ikinci işlem gününde kullanılabilir bakiye olarak yatırımcı hesaplarına yansıyacak.

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