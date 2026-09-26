Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler, pay piyasasında fiyat istikrarını desteklemek ve yatırımcı güvenini pekiştirmek amacıyla geri alım programlarını sürdürüyor.

Haftanın son işlem günü olan 25 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilen son verilerle birlikte 25 şirket kendi hisselerinde alım gerçekleştirdi.

ŞİRKETLER NEDEN GERİ ALIM YAPIYOR?

Piyasadaki dalgalanmalara karşı hisse değerini korumak ve hisse fiyatının şirket potansiyelinin altında kaldığı durumlarda yatırımcıya güven vermek isteyen şirketler, geri alım programları aracılığıyla piyasadaki lotları topluyor.

Bu adım, hem hisse fiyatı üzerindeki satış baskısını hafifletiyor hem de uzun vadeli ortaklık yapısını güçlendiriyor.

HİSSELERİNİ TOPLAYAN 25 ŞİRKET VE ALINAN LOT SAYILARI

25 Eylül işlem gününde piyasadan hisse toplayan şirketler ve gerçekleştirdikleri geri alım miktarları şu şekilde sıralandı:

• DAGI (Dagi Giyim): 4.100.050 lot

• ETILR (Etiler Gıda): 4.726.473 lot

• ULUFA (Ulusal Faktoring): 3.000.000 lot

• TUREX (Tureks Turizm): 2.742.423 lot

• AKFGY (Akfen GYO): 2.100.000 lot

• TUKAS (Tukaş Gıda): 2.031.121 lot

• RNPOL (Rainbow Polikarbonat): 1.400.000 lot

• TTKOM (Türk Telekom): 365.000 lot

• GEDIK (Gedik Yatırım): 345.000 lot

• AHGAZ (Ahlatcı Doğal Gaz): 335.654 lot

• EKGYO (Emlak Konut GYO): 260.000 lot

• NTHOL (Net Holding): 240.000 lot

• LIDER (LDR Turizm): 200.000 lot

• MAVI (Mavi Giyim): 200.000 lot

• MASFN (Masfen Enerji): 167.731 lot

• EKDMR (Ekinciler Demir Çelik): 133.000 lot

• ALFAS (Alfa Solar Enerji): 100.000 lot

• ATAKP (Atakey Patates): 80.000 lot

• LMKDC (Limak Doğu Anadolu Çimento): 50.000 lot

• DCTTR (DCT Trading): 48.298 lot

• MERCN (Mercan Kimya): 30.562 lot

• OYLUM (Oylum Sınai Yatırımlar): 26.756 lot

• GRTHO (Graintürk Holding): 10.000 lot

• LKMNH (Lokman Hekim): 4.000 lot

• TGSAS (TGS Dış Ticaret): 2.849 lot

HANGİ ŞİRKETLER ÖNE ÇIKTI?

Alım miktarlarına bakıldığında Etiler Gıda (4,7 milyon lot), Dagi Giyim (4,1 milyon lot), Ulusal Faktoring (3 milyon lot) ve Tureks Turizm (2,7 milyon lot) ile geri alım hacminde başı çeken kurumlar oldu. Türk Telekom, Mavi Giyim, Alfa Solar Enerji ve Emlak Konut GYO gibi borsanın önde gelen şirketlerinin de geri alım listesinde yer alması piyasaya moral verdi.

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