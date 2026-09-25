Şirket yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde onay bekleyen yüzde 100 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunu iptal ederek geri çektiğini bildirdi.

Konuya ilişkin resmi açıklama, 25 Eylül 2026 tarihinde seansın devam ettiği saatlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı.

TMSF KAYYUM HEYETİ’NDEN KONJONKTÜR VE YATIRIMCI VURGUSU

Vera Konsept GYO yönetimini üstlenen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kayyum Heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerde; şirketin 820.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100 oranında bedelli artırılarak 1.640.000.000 TL’ye çıkarılmasına yönelik sürecin durdurulduğu açıklandı.

Açıklamada, kararın gerekçesi olarak küresel ve ulusal makroekonomik gelişmeler ile sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan konjonktürel dalgalanmalar gösterildi.

Yapılan detaylı analizler neticesinde, küçük yatırımcıların ve tüm hissedarların menfaatlerinin korunması ilkesi gözetilerek SPK'daki onay sürecinin sonlandırılmasına karar verildiği ifade edildi.

İPTAL BAŞVURUSU SPK’YA İLETİLDİ

Şirket, alınan yönetim kararı doğrultusunda SPK nezdinde onay aşamasında bekleyen bedelli sermaye artırımı başvurusunun resmen geri çekilmesi için 25 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Kurul'a başvuru yapıldığını duyurdu.

Bedelli sermaye artırımı sürecinin iptal edilmesiyle birlikte, yatırımcıların bedelliye katılım amacıyla nakit koyma yükümlülüğü ortadan kalkarken; kararın haftanın son işlem gününde hisse performansına nasıl yansıyacağı merakla takip ediliyor.

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