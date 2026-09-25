Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu’nun aldığı yeni karar paylaşıldı.

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALKA) tarafından yapılan açıklamada, 25.09.2026 tarihli ve 2026/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, "görülen lüzum üzerine" tahsisli sermaye artırımı sürecinden vazgeçildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, sürecin ilk adımı olan 23.07.2026 tarihli ve 2026/10 sayılı önceki Yönetim Kurulu kararının da iptal edilmesine karar verildi.

YATIRIMCILAR KARARI TAKİP EDİYOR

Temmuz ayında alınan karardan vazgeçilmesiyle birlikte, şirket hisselerinde tahsisli sermaye artırımı beklentisi sona ermiş oldu. Alkim Kağıt (ALKA) yatırımcıları, kararın haftanın ilk işlem gününde hisse performansı üzerindeki olası etkilerini yakından takip edecek.

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