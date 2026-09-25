Borsa İstanbul’da işlem gören iki pay üzerindeki kısıtlamalar bugün itibarıyla sona erdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan menkul kıymet tedbir listesi takvimine göre Temapol Polimer (TMPOL) ve Yayla Enerji (YAYLA) payları için getirilen kısıtlamaların son günü 24 Eylül 2026 seans sonu olarak belirlenmişti.

Ek bir uzatma veya yeni bir kararın çıkmamasıyla birlikte, her iki hisse de 25 Eylül 2026 Cuma günü itibarıyla tedbirsiz olarak serbest piyasa koşullarında işlem görmeye başlayacak.

KALDIRILAN TEDBİRLER HANGİLERİ?

Bugün itibarıyla TMPOL ve YAYLA hisse senetlerinde sona eren kısıtlamalar şunlar:

• Temapol Polimer Plastik (TMPOL): Açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı kalktı.

• Yayla Enerji (YAYLA): Açığa satış yasağı ve kredili işlem yasağı kalktı.

Söz konusu kararlar neticesinde yatırımcılar, bugünden itibaren her iki hisse senedinde de kısıtlama olmaksızın kredili alım ve açığa satış işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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