Borsa İstanbul A.Ş., 25 Eylül 2026 tarihinde hak kullanımı nedeniyle bir hissenin fiyatında değişiklik yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi gerçekleştirildi.

MOPAS'TA TEMETTÜ DÜZELTMESİ

Mopaş Marketçilik'in temettü ödemesi kapsamında pay başına brüt 0,2747252 TL, pay başına net 0,2335164 TL ödeme yapılacak.

Temettü ödemesinin ardından MOPAS payları için teorik fiyat 19,535 TL olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin KAP'a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS)

- Pay Başına Brüt Temettü: 0,2747252 TL

- Pay Başına Net Temettü: 0,2335164 TL

- Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 19,535 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI FİYAT NEDEN DÜZELTİLİR?

Bir şirket temettü dağıttığında, şirketin kasasından hissedarlara nakit çıkışı gerçekleşir. Bu nedenle temettü hak kullanımının ardından hissenin teorik fiyatı, pay başına dağıtılan brüt temettü tutarı dikkate alınarak aşağı yönlü düzeltilir.

Bu fiyat değişimi, hissenin piyasada satış baskısıyla değer kaybettiği anlamına gelmez. Temettü sonrası teorik fiyat, Borsa İstanbul tarafından hak kullanımı dikkate alınarak hesaplanan referans fiyatı ifade eder.