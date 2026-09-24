Daha önce kamuoyuna açıklanan ilave kâr dağıtımı önerisi, bağlı ortaklığın 24 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında resmen karara bağlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre genel kurulda alınan karar doğrultusunda, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin 1.500.000.000 TL (bir milyar beş yüz milyon Türk lirası) tutarındaki ilave kâr dağıtımı teklifi ortaklar tarafından onaylandı.

Gübre Fabrikaları (GUBRF), bağlı ortaklığın sermayesinin yüzde 100’üne sahip olduğu için dağıtılacak bu tutarın tamamı doğrudan ana ortaklık bünyesine aktarılacak.

TEMETTÜ TARİHİ İÇİN SON GÜN 9 EKİM

Dev temettü ödemesinin takvimi de netleşmeye başladı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi yetkisi, en geç 9 Ekim 2026 tarihini geçmemek kaydıyla Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu’na devredildi.

Yönetim Kurulunun önümüzdeki günlerde toplanarak 1,5 milyar TL'lik ödemenin kesinleşen gününü açıklaması bekleniyor.

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