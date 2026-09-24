Gıda ve perakende sektörünün önde gelen isimlerinden Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MOPAS), 2026 yılı kâr payı dağıtım planı kapsamındaki 2. taksit temettü ödemesi için 25 Eylül Cuma gününü hak kullanım tarihi olarak belirledi.

Şirket ortakları, hisse başına belirlenen net kâr payı ödemelerinden yararlanacak:

• Ödeme Türü: 2. taksit ödemesi

• Hak Kullanım Tarihi: 25 Eylül 2026 Cuma (Hissedarların temettüye hak kazandığı tarih)

• Hisse Başına Brüt Temettü: 0,2747252 TL

• Hisse Başına Net Temettü: 0,2335164 TL (%10 stopaj kesintisi düşülmüş net tutar)

YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMA

• Hesaplara Geçiş Tarihi: Temettü hak kullanım tarihi 25 Eylül Cuma olsa da Borsa İstanbul takas kuralları (T+2) gereği, nakit kâr payı ödemeleri yatırımcıların yatırım/borsa hesaplarına 29 Eylül Salı günü otomatik olarak aktarılacaktır.

• Fiyat Düzeltmesi: MOPAS paylarının borsa açılış fiyatı, cuma günü brüt temettü miktarı kadar (0,2747252 TL) düşürülerek düzeltilmiş fiyatla işleme başlayacaktır.

Yasal Uyarı: Burada yer alan bilgi ve analizler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.