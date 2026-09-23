Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre THY, 100’ü kesin, 50’si opsiyonlu olmak üzere toplam 150 adet Boeing 737 MAX tipi yolcu uçağı satın alacak.

2025 yılından bu yana sürdürülen zorlu ticari müzakerelerin ardından nihayete erdirilen bu anlaşma, Türk Hava Yolları'nın Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor.

Sipariş paketinin detayları şu şekilde şekillendi:

• Kesin Sipariş: 100 adet Boeing 737-8

• Opsiyonlu Sipariş: 50 adet (Serinin en geniş modeli olan 737-10 varyantına geçiş hakkı içeriyor)

• Teslimat Takvimi: Uçakların 2033 ile 2037 yılları arasında kademeli olarak filoya katılması planlanıyor.

FİLO GENİŞLEME HAMLESİ DEVAM EDİYOR

Haliç ve AJet dahil bünyesinde 200'den fazla Boeing markalı uçak barındıran THY, 2025 yılında karara bağladığı 75 adetlik Boeing 787 Dreamliner siparişinin ardından bu yeni hamleyle birlikte küresel havacılıktaki pazar payını ve operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.

SPK MEVZUATI GEREĞİ ERTELENEN KARAR RESMİYET KAZANDI

KAP açıklamasında, THY Yönetim Kurulu’nun söz konusu satın alma kararını aslında 18 Eylül 2026 tarihinde aldığı ancak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına dayanarak duyurunun ertelendiği belirtildi.

Ticari pazarlıkların hassasiyeti, sürecin barındırdığı belirsizlikler ve şirketin meşru çıkarlarının korunması gerekçesiyle yapılan erteleme süresince, bilgi gizliliğine yönelik tüm kurumsal tedbirlerin eksiksiz uygulandığı vurgulandı.

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