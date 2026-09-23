Şirket, 20 milyar Türk lirasına kadar tahvil ve finansman bonosu ihracı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yapma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, Yönetim Kurulu’nun 23 Eylül 2026 tarihinde toplanarak Esas Sözleşme’nin 8. maddesi uyarınca kritik bir karar aldığı belirtildi.

SPK’nın Borçlanma Araçları Tebliği hükümleri doğrultusunda şekillenen borçlanma planının öne çıkan başlıkları şöyle:

• Toplam Tutar Limit: Azami 20.000.000.000 TL (20 milyar TL)

• Para Birimi: Türk lirası (TL)

• Maksimum Vade: 10 yıla kadar (çeşitli vadelerde)

• Satış Yöntemi: Halka arz edilmeksizin; nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satış

• İhraç Türü: Tahvil ve/veya finansman bonosu (tek seferde veya birden fazla tertip halinde)

SPK ONAYI BEKLENECEK

Tüpraş, söz konusu ihraç tavanı kapsamında hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla kısa süre içinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kapısını çalacak.

SPK’dan gelecek onayın ardından borçlanma araçlarının nitelikli yatırımcılarla buluşturulması hedefleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.