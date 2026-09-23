İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen geniş kapsamlı fon soruşturmasında çok kritik bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve haklarında adli süreç başlatılan isimlerin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. El koyma kararının odağında ise Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen yer alıyor.

EMRE TEZMEN'İN 24 TAŞINMAZI VE ŞİRKET HİSSELERİNE TEDBİR

Soruşturma makamlarınca verilen karar doğrultusunda Emre Tezmen’in tüm mal varlıklarına el konuldu. Karar kapsamında Tezmen’in İstanbul, Ankara, Düzce ve Muğla illerinde bulunan toplam 24 taşınmazı tedbir altına alındı.

Ayrıca Tezmen’in ortaklığının bulunduğu; TERA Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Savana Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş., Dilim Bilişim Teknolojileri, Grad Yapı İnşaat, DS Tarımsal Ürünler, Myra Araç Kiralama, Görsel Plastik Ambalaj, Viva Terra Su Sanayi ve TRA Bilişim Teknoloji dahil 9 ayrı şirketteki ortaklık paylarına da el koyma tedbiri uygulandı.

Soruşturma genelindeki Tezmen’in banka hesapları ve diğer finansal enstrümanları da donduruldu.

Ayrıca Emre Tezmen ile birlikte hareket ettiği tespit edilen diğer 11 yöneticinin de kripto hesapları dahil tüm finansal varlıkları, şirket ortaklıkları ve kiralık kasaları kapsama dahil edildi.

PUSULA VE TERA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ DE KAPSAMDA

El koyma kararı yalnızca Emre Tezmen ile sınırlı kalmadı. Tera ve Pusula gruplarında üst düzey görevlerde bulunan çok sayıda yönetici hakkında da kapsamlı tedbirler devreye sokuldu. Mal varlıklarına el konulan diğer isimler şunlar oldu:

• Muhammed Yarız (Pusula Portföy ve Pusula Finans Holding YK Başkanı): 7 taşınmazı, banka hesapları, kripto varlıkları, hisse senetleri, kiralık kasaları ve şirket ortaklık payları tedbir altına alındı.

• Diğer Yöneticiler: Muhammed Talha Sazak, Sait Aytaç, Tolga Dıramalıol, Emrullah Furkan Gün, Emir Münir Sarpyener, Elif Özüş ve Cem Gürkan Alpay.

FON KRİZİNİN ARKA PLANI: LİKİDİTE SIKINTISI VE BORSA DALGALANMASI

Sermaye piyasalarını sarsan kriz, Tera Portföy ve Pusula Portföy tarafından yönetilen bazı fonlarda yatırımcıların nakit çıkış taleplerinin karşılanamamasıyla patlak vermişti.

Fon portföylerinde hızlıca nakde çevrilemeyen ve yüksek miktarda bulunan hisse senetleri nedeniyle geri ödeme süreçleri tıkanmıştı.

Tera Yatırım’ın 16 Eylül’de bazı ödemelerin yapılamadığını açıklamasının ardından Borsa İstanbul’da sert satışlar görülmüş, hemen ertesi gün Finansal İstikrar Komitesi acil toplanarak piyasa oynaklığını sınırlayıcı tedbirler almıştı.

SPK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Soruşturmanın önceki safhalarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK); Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki şüpheli işlemler nedeniyle suç duyurusunda bulunmuş, bazı şahıslara 2 yıl işlem yasağı getirmişti.

Süreçte Serdar Turhan'a yurt dışına çıkış yasağı konulurken, tutuklanan Pusula Portföy YK Başkanı Muhammed Yarız hakkında ise daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adli makamlar ve MASAK kanadından yürütülen incelemelerin derinleşerek devam edeceği öğrenildi.