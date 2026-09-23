Bakanlık, ABD doları cinsinden 10 yıl vadeli ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı sürdürülebilir) tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla 4 küresel finans devini yetkilendirdi.

Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapılan kamuoyu duyurusuna göre, söz konusu ihraç sürecini yürütmek ve küresel yatırımcı taleplerini toplamak üzere yetkilendirilen uluslararası bankalar şunlar oldu:

• BNP Paribas

• Citibank

• ING Bank

• JP Morgan

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN STRATEJİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Çevresel ve sosyal odaklı projelerin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilecek ESG tahvili, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki uzun vadeli borçlanma stratejisinin ve yeşil dönüşüm vizyonunun önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Dolar cinsinden ihraç edilecek 10 yıl vadeli tahvile ilişkin talep toplama ve kupon oranı detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.