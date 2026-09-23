Bakanlık, yayımlanan resmi raporda Türkiye’nin finansal suçlarla mücadelede stratejik bir eksikliğinin bulunmadığının ve dolayısıyla gri listeye alınma riskinin taşınmadığının FATF tarafından açıkça tescil edildiğini duyurdu.

40 TAVSİYEDEN 38’İNE TAM TEKNİK UYUM

FATF’ın 5’inci Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu'nda Türkiye’nin mevzuat altyapısı, kurumsal kapasitesi ve saha uygulamaları detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Açıklamada yer alan verilere göre Türkiye, FATF tarafından belirlenen 40 teknik tavsiyenin 38’inde uluslararası standartlarla uyumlu bulundu.

Sistemin pratik sonuçlarını ölçen etkililik değerlendirmesinde ise Türkiye, 11 kısa vadeli çıktının 3'ünde "önemli ölçüde etkili", 8'inde ise "ılımlı ölçüde etkili" olarak derecelendirildi.

"MALİ SİSTEMİMİZİN GÜVENİLİRLİĞİ TESCİLLENDİ"

Bakanlık açıklamasında, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi başlıklarında katedilen mesafenin önemine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, dolayısıyla gri liste riskinin bulunmadığı hususları FATF tarafından açık bir şekilde tescil edildi. Elde edilen bu sonuçlar, gerçekleştirilen mevzuat ve kurumsal düzenlemelerle Türkiye'nin finansal sistemini ne derece güçlendirdiğinin net bir göstergesidir."

2026-2030 STRATEJİ BELGELERİYLE MÜCADELE SÜRECEK

Tespit edilen alanlarda gelişimi sürdürmek adına yeni dönem yol haritalarının kararlılıkla uygulanacağı belirtildi. Bu kapsamda:

• 2026-2030 Dönemi: "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi",

• 2025-2029 Dönemi: "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi" çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla çalışmalar hız kesmeden devam edecek.

FATF VE GRİ LİSTE HAKKINDA

1989 yılında kurulan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), finansal suçların önlenmesine yönelik küresel standartları belirleyen hükümetler arası bir kuruluştur.

FATF'ın "gri liste" olarak adlandırdığı artırılmış izleme listesinde ise sistemlerinde stratejik eksiklikler tespit edilen ülkeler yer almaktadır. Türkiye'nin de üyesi olduğu kuruluş, son raporuyla Türkiye için bu riskin tamamen ortadan kalktığını resmileştirmiş oldu.