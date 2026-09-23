Motorine 5,57 TL indirim geliyor. 24 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olması beklenen indirimle İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları değişecek.
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 5,57 TL indirim bekleniyor.
Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
5,57 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,86 TL'ye, Ankara'da 91,87 TL'ye, İzmir'de 92,26 TL'ye gerilemesi bekleniyor.
Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının yaklaşık 93,06 TL seviyesine düşeceği öngörülüyor.
Beklenen motorin fiyatları şöyle:
İstanbul: 90,86 TL
Ankara: 91,87 TL
İzmir: 92,26 TL
Doğu illeri: 93,06 TL
23 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 80,40 TL
Motorin: 96,40 TL
LPG: 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 80,30 TL
Motorin: 96,20 TL
LPG: 34,40 TL
Ankara
Benzin: 81,40 TL
Motorin: 97,50 TL
LPG: 35,09 TL
İzmir
Benzin: 81,70 TL
Motorin: 97,80 TL
LPG: 34,99 TL