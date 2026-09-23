Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin grubunda 24 Eylül 2026 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 5,57 TL indirim bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

5,57 TL'lik indirimin pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının İstanbul'da 90,86 TL'ye, Ankara'da 91,87 TL'ye, İzmir'de 92,26 TL'ye gerilemesi bekleniyor.

Doğu illerinde ise motorinin litre fiyatının yaklaşık 93,06 TL seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Beklenen motorin fiyatları şöyle:

İstanbul: 90,86 TL

Ankara: 91,87 TL

İzmir: 92,26 TL

Doğu illeri: 93,06 TL

23 EYLÜL 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL

Motorin: 96,20 TL

LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL

Motorin: 97,50 TL

LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL

Motorin: 97,80 TL

LPG: 34,99 TL