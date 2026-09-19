Yunanistan’da benzin fiyatları Avrupa Birliği ülkeleri arasında üst sıralarda yer alırken, düşük ücretler nedeniyle akaryakıtın hane bütçesi üzerindeki yükü dikkat çekiyor. Ülkede 50 litrelik bir depo yaklaşık 108 euroya dolarken, bu tutar ortalama aylık brüt maaşın yüzde 7,2’sine karşılık geliyor.

BENZİN FİYATI 2,15 EURO

Avrupa Komisyonu’nun 14 Eylül tarihli Haftalık Petrol Bülteni’ne göre Yunanistan’da benzinin litre fiyatı 2,15 euro, yani yaklaşık 120,72 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu fiyat AB ortalamasının yaklaşık 9,5 cent üzerinde. Yunanistan, benzin fiyatlarında Danimarka, Hollanda, Almanya, Finlandiya ve Fransa’nın ardından AB ülkeleri arasında altıncı sırada yer alıyor.

Motorinin litre fiyatı ise 2,12 euro seviyesinde. Yunanistan motorin fiyatlarında AB ülkeleri arasında 12. sırada bulunuyor.

ASIL FARK MAAŞLARDA ORTAYA ÇIKIYOR

Yunanistan’da ortalama yıllık brüt maaş 17 bin 954 euro, aylık ortalama brüt ücret ise yaklaşık 1.496 euro seviyesinde.

Fransa’da yıllık ortalama brüt ücret 43 bin 790 euro, Almanya’da 53 bin 791 euro, Danimarka’da ise 71 bin 565 euro olarak veriliyor.

Bu fark, vatandaşların maaşlarıyla satın alabildiği benzin miktarına da yansıyor. Yunanistan’da ortalama bir aylık maaşla yaklaşık 675 litre benzin alınabilirken, bu miktar Fransa’da 1.200, Almanya’da 1.230, Hollanda’da 1.343, Finlandiya’da 1.370 ve Danimarka’da 1.450 litreye çıkıyor.

50 LİTRELİK DEPO 108 EURO

Yunanistan’da 50 litrelik bir otomobil deposunu benzinle doldurmanın maliyeti yaklaşık 108 euro, yani 6.064 TL. Bu tutar ortalama aylık brüt ücretin yüzde 7,2’sine denk geliyor.

Danimarka’da 50 litrelik depo yaklaşık 128 euroya dolmasına rağmen, yüksek gelir nedeniyle bu maliyet ortalama aylık ücretin yalnızca yüzde 2,15’ini oluşturuyor.

AVRUPA ÜLKELERİ FARKLI ÖNLEMLER UYGULUYOR

AB ülkeleri yüksek akaryakıt fiyatlarının etkisini azaltmak için farklı uygulamalara başvuruyor. Malta fiyatları idari olarak dondururken İsveç akaryakıt vergilerini düşürdü. Kıbrıs ve Macaristan özel tüketim vergilerini AB taban seviyesine yaklaştırdı. Slovenya vergi indirimlerini fiyat düzenlemeleriyle birleştirirken İspanya belirli meslek gruplarına litre başına 20 cent destek uyguladı.

Yunanistan ise daha sınırlı bir yöntem izleyerek ağırlıklı olarak motorin desteğine yöneldi. Ülkede benzinden alınan özel tüketim vergisi litre başına 70 cent seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE’DE 50 LİTRELİK DEPO 4 BİN 20 TL

Türkiye’de ise 19 Eylül 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 80,40 TL seviyesinde bulunuyor.

Buna göre Türkiye’de 50 litrelik bir otomobil deposunu doldurmanın maliyeti yaklaşık 4 bin 20 TL oluyor.

Kaynak: Dünya