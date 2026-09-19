Motorinin litre fiyatına 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim geldi. Uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından yapılan indirimle birlikte motorin fiyatı 100 TL’nin altına geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ 96,34 TL OLDU

İndirim sonrasında İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 96,34 TL seviyesine düştü.

Motorin fiyatındaki indirim sürücülere yansırken, benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Kaynak: Ekonomim