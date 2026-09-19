Google Haberler

Motorine 3,97 TL indirim geldi. İndirimle İstanbul Avrupa Yakası’nda litre fiyatı 96,34 TL’ye geriledi.

Motorinin litre fiyatına 19 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 3,97 TL indirim geldi. Uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından yapılan indirimle birlikte motorin fiyatı 100 TL’nin altına geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ 96,34 TL OLDU

İndirim sonrasında İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 96,34 TL seviyesine düştü.

Motorin fiyatındaki indirim sürücülere yansırken, benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 96.29
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 80.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 49.26
Gazyağı 94.71
Tüm Akaryakıt Fiyatları

Kaynak: Ekonomim

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüş altından hızlı yükseldi! Dev bankalar beklentide ayrıştıGümüş altından hızlı yükseldi! Dev bankalar beklentide ayrıştı
Borsada kırmızı hafta! En çok düşen hisseler belli olduBorsada kırmızı hafta! En çok düşen hisseler belli oldu

Google Haberler