Yatırımcı ve vatandaşlar kurlardaki değişimleri yakından takip ediyor. Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1485, sterlin/dolar paritesi 1,3538 ve dolar/yen paritesi 155,7 seviyesinde bulunuyordu.

Yeni günde dolar/TL 48,7545 alış ve 48,7882 satış seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 56,0537 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Dolar: 48,7545 TL alış – 48,7882 TL satış

Euro: 56,0537 TL

Euro/dolar: 1,1485

Sterlin/dolar: 1,3538

Dolar/yen: 155,7

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