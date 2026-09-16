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Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Serbest piyasada döviz kurları güne yatay-yukarı yönlü bir seyirle başladı.

Küresel tarafta yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve enflasyon patikasına kilitlenmiş durumdayken, dolar/TL 48,65 seviyelerindeki seyrini koruyor.

euro/TL tarafında ise pariteye bağlı olarak 56,20 sınırındaki hareketlilik öne çıkıyor.

Euro ve dolar fiyatları ne kadar? Döviz kurlarında güncel durum, Görsel 1

16 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 07:00 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları şöyle sıralandı:

• ABD Doları (USD): 48,65 TL (Alış) / 48,66 TL (Satış) — Değişim: %+0,06

• Euro (EUR): 56,18 TL (Alış) / 56,22 TL (Satış) — Değişim: %+0,02

• İngiliz Sterlini (GBP): 65,62 TL (Alış) / 65,64 TL (Satış) — Değişim: %+0,02

• İsviçre Frangı (CHF): 59,40 TL (Alış) / 59,43 TL (Satış) — Değişim: %+0,02

• Japon Yeni (JPY): 0,31 TL (Alış) / 0,31 TL (Satış) — Değişim: %-0,10

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 48,65 48,66 % 0.05 07:31
Euro 56,20 56,23 % 0.05 07:31
İngiliz Sterlini 65,65 65,66 % 0.06 07:31
Avustralya Doları 34,68 34,70 % 0.02 07:31
İsviçre Frangı 59,43 59,47 % 0.07 07:31
Rus Rublesi 0,58 0,58 % 0.09 03:02
Çin Yuanı 7,25 7,25 % 0.09 07:31
İsveç Kronu 4,98 4,98 % 0.09 07:31
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