Küresel piyasalarda açıklanan ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Serbest piyasada döviz kurları güne yatay-yukarı yönlü bir seyirle başladı.
Küresel tarafta yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve enflasyon patikasına kilitlenmiş durumdayken, dolar/TL 48,65 seviyelerindeki seyrini koruyor.
euro/TL tarafında ise pariteye bağlı olarak 56,20 sınırındaki hareketlilik öne çıkıyor.
16 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI
16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 07:00 itibarıyla güncel döviz kuru fiyatları şöyle sıralandı:
• ABD Doları (USD): 48,65 TL (Alış) / 48,66 TL (Satış) — Değişim: %+0,06
• Euro (EUR): 56,18 TL (Alış) / 56,22 TL (Satış) — Değişim: %+0,02
• İngiliz Sterlini (GBP): 65,62 TL (Alış) / 65,64 TL (Satış) — Değişim: %+0,02
• İsviçre Frangı (CHF): 59,40 TL (Alış) / 59,43 TL (Satış) — Değişim: %+0,02
• Japon Yeni (JPY): 0,31 TL (Alış) / 0,31 TL (Satış) — Değişim: %-0,10