Döviz kurları 13 Eylül 2026 Pazar günü dolar ve eurodaki son durumu merak edenler tarafından takip ediliyor. Güncel döviz fiyatlarında dolar kuru 48 lira seviyelerinde seyrederken, euro kuru 56 liranın üzerinde bulunuyor. Hafta sonu işlemlerinde dolar ve euro alış-satış rakamları da yakından izleniyor. Peki, dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? İşte 13 Eylül 2026 güncel dolar alış-satış ve euro alış-satış fiyatları...

13 EYLÜL 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

13 Eylül 2026 Pazar günü serbest piyasada dolar 48,3982 TL alış ve 48,6516 TL satış seviyesinde bulunuyor. Euro ise 56,1546 TL alış ve 56,4947 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI YIL SONU DOLAR TAHMİNİ NE KADAR?

Yatırımcıların bir diğer odak noktası ise gelecek dönem projeksiyonları. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketine göre, katılımcıların cari yıl sonu ABD Doları kuru beklentisi 51,66 TL seviyesine çıkmış durumda. Uzmanlar, küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikalarının önümüzdeki hafta da kurlar üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.