11 Eylül 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde serbest piyasada dolar, euro ve sterlin sınırlı yatay/yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar için İstanbul serbest piyasasında güne başlarken öne çıkan alış ve satış rakamları şu şekilde netleşti:

11 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ SATIŞ KURLARI

• ABD Doları (USD): 48,52 TL

• Euro (EUR): 56,49 TL

• İngiliz Sterlini (GBP): 65,67 TL

• İsviçre Frangı (CHF): 59,68 TL

• Kanada Doları (CAD): 35,06 TL

• 100 Japon Yeni (JPY): 31,48 TL

Analistler, küresel ölçekte enflasyon verileri ve majör merkez bankalarının atacağı adımların döviz kurlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Gün içerisinde piyasaların açılmasıyla birlikte kurlardaki canlı değişimler takip edilecek.