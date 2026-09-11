Küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve iç piyasadaki ekonomik dinamikler doğrultusunda döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor.
11 Eylül 2026 Cuma gününün ilk saatlerinde serbest piyasada dolar, euro ve sterlin sınırlı yatay/yukarı yönlü bir seyir izliyor.
Yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar için İstanbul serbest piyasasında güne başlarken öne çıkan alış ve satış rakamları şu şekilde netleşti:
11 EYLÜL 2026 GÜNCEL DÖVİZ SATIŞ KURLARI
• ABD Doları (USD): 48,52 TL
• Euro (EUR): 56,49 TL
• İngiliz Sterlini (GBP): 65,67 TL
• İsviçre Frangı (CHF): 59,68 TL
• Kanada Doları (CAD): 35,06 TL
• 100 Japon Yeni (JPY): 31,48 TL
Analistler, küresel ölçekte enflasyon verileri ve majör merkez bankalarının atacağı adımların döviz kurlarının seyrinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Gün içerisinde piyasaların açılmasıyla birlikte kurlardaki canlı değişimler takip edilecek.