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Borsa İstanbul'da 10 eylül 2026 bugün 8 şirket kendi paylarında geri alım yaptı. PAHOL 10 milyon lotla ilk sırada yer alırken toplam geri alım 13,7 milyon lotu aştı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. Şirketler, yürürlükteki geri alım programları kapsamında 10 Eylül 2026 tarihinde kendi paylarında alım gerçekleştirdi.

Günün işlemlerinde Pasifik Holding (PAHOL) ilk sıraya yerleşirken, Margün Enerji (MAGEN), Enerya Enerji (ENERY), Dagi Giyim (DAGI), Ekim Turizm (EKIM), Net Holding (NTHOL), Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) ve Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) da geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.

PAHOL'DEN 10 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM

Günün en yüksek miktarlı pay geri alımı Pasifik Holding tarafından gerçekleştirildi.

PAHOL, 10 milyon adet kendi payını piyasadan geri aldı. Şirket böylece 10 Eylül'de açıklanan geri alım işlemlerinde lot bazında ilk sırada yer aldı.

Margün Enerji ise 1 milyon 958 bin 317 lotluk geri alımla PAHOL'u takip etti.

Şirket Hisse Geri alınan pay
Pasifik Holding PAHOL 10.000.000 lot
Margün Enerji MAGEN 1.958.317 lot
Enerya Enerji ENERY 517.098 lot
Dagi Giyim DAGI 500.000 lot
Ekim Turizm EKIM 477.182 lot
Net Holding NTHOL 200.000 lot
Egeyapı Avrupa GYO EGEGY 100.000 lot
Ahlatcı Doğal Gaz AHGAZ 30.902 lot
Toplam 8 şirket 13.783.499 lot

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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