Borsa İstanbul'da 10 eylül 2026 bugün 8 şirket kendi paylarında geri alım yaptı. PAHOL 10 milyon lotla ilk sırada yer alırken toplam geri alım 13,7 milyon lotu aştı.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin pay geri alım işlemleri devam ediyor. Şirketler, yürürlükteki geri alım programları kapsamında 10 Eylül 2026 tarihinde kendi paylarında alım gerçekleştirdi.
Günün işlemlerinde Pasifik Holding (PAHOL) ilk sıraya yerleşirken, Margün Enerji (MAGEN), Enerya Enerji (ENERY), Dagi Giyim (DAGI), Ekim Turizm (EKIM), Net Holding (NTHOL), Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY) ve Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) da geri alım yapan şirketler arasında yer aldı.
PAHOL'DEN 10 MİLYON LOTLUK GERİ ALIM
Günün en yüksek miktarlı pay geri alımı Pasifik Holding tarafından gerçekleştirildi.
PAHOL, 10 milyon adet kendi payını piyasadan geri aldı. Şirket böylece 10 Eylül'de açıklanan geri alım işlemlerinde lot bazında ilk sırada yer aldı.
Margün Enerji ise 1 milyon 958 bin 317 lotluk geri alımla PAHOL'u takip etti.
|Şirket
|Hisse
|Geri alınan pay
|Pasifik Holding
|PAHOL
|10.000.000 lot
|Margün Enerji
|MAGEN
|1.958.317 lot
|Enerya Enerji
|ENERY
|517.098 lot
|Dagi Giyim
|DAGI
|500.000 lot
|Ekim Turizm
|EKIM
|477.182 lot
|Net Holding
|NTHOL
|200.000 lot
|Egeyapı Avrupa GYO
|EGEGY
|100.000 lot
|Ahlatcı Doğal Gaz
|AHGAZ
|30.902 lot
|Toplam
|8 şirket
|13.783.499 lot
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