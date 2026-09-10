Borsa İstanbul'da şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamalar yatırımcıların gündeminindeki yerini korumaya devam ediyor.

Enda Enerji Holding (ENDAE), Üçay Mühendislik (UCAYM), Koleksiyon Mobilya (KLSYN), Sümer Varlık Yönetim (SMRVA), VBT Yazılım (VBTYZ), Horoz Lojistik (HOROZ) ve Eczacıbaşı İlaç (ECILC) yeni iş, yatırım, satın alma ve projelerine ilişkin gelişmeleri paylaştı.

ENDAE 65,5 MİLYON DOLARA MADEN ŞİRKETİ SATIN ALDI

Enda Enerji Holding (ENDAE), Sındırgı Maden İşletmeleri A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların tamamını satın aldı.

Şirket daha önce Balıkesir ve Bilecik'te bulunan 6 adet IV. Grup işletme ruhsatı ile Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki cevher işleme tesisinin satın alınması için 69,9 milyon dolar üzerinden Mutabakat Zaptı imzalamıştı.

Yapılan inceleme, değerleme ve görüşmelerin ardından varlıkların doğrudan alınması yerine bunları bünyesinde bulunduran Sındırgı Maden İşletmeleri'nin tamamının devralınmasına karar verildi. Nihai işlem bedeli KDV ve vergiler dahil 65,5 milyon dolar oldu.

10 Eylül'de imzalanan Pay Devir ve Satın Alma Sözleşmesi ile devir işlemleri de aynı gün tamamlandı.

Satın almayla birlikte ENDAE'nin portföyüne 6 maden ruhsatı, 108 taşınmaz, cevher işleme ve atık depolama tesisleri ile çeşitli makine, ekipman ve işletme varlıkları eklendi.

UMREK raporlarına göre söz konusu maden varlıklarında yaklaşık 76 bin 49 ons altın ve 1,8 milyon ons gümüş rezervi öngörülüyor.

ENDAE URLA RES'İN KAPASİTESİNİ ARTIRACAK

ENDAE'nin yüzde 66,33 oranında dolaylı bağlı ortaklığı İyte RES Elektrik Üretim A.Ş.'nin İzmir Urla'daki rüzgar enerji santralinde yürüttüğü kapasite artışı projesinde de yeni gelişme yaşandı.

13 MWe kurulu güce sahip Urla RES'in kapasitesinin 8,4 MWe artırılarak 21,4 MWe'ye çıkarılması planlanıyor.

Proje kapsamında kurulacak T6 ve T7 türbinlerinin yapı ruhsatları alındı.

UCAYM'DE ŞARJ SOKETİ SAYISI İKİYE KATLANDI

Üçay Mühendislik (UCAYM), bağlı ortaklığı Elaris Enerji Yatırımları'nın elektrikli araç şarj ağına ilişkin son verileri açıkladı.

2025 yılının sonunda 71 olan aktif elektrikli araç şarj soketi sayısı, 10 Eylül itibarıyla 142'ye çıktı. Böylece yaklaşık 8,5 aylık dönemde soket sayısı yüzde 100 arttı.

Şirketin ayrıca sözleşmesi imzalanan ancak henüz faaliyete geçmeyen 55 şarj soketi bulunuyor.

KLSYN 199,4 MİLYON TL'LİK SÖZLEŞME İMZALADI

Koleksiyon Mobilya (KLSYN), Türkiye'de faaliyet gösteren kurumsal bir müşteriyle otel projesi kapsamında yeni sözleşme imzaladı.

Mobilya ve tefrişat işlerinin üretim ve montajını kapsayan anlaşmanın KDV dahil toplam bedeli 199 milyon 456 bin 540,71 TL olarak açıklandı.

Şirket, sözleşmenin iş hacmi, üretim ve uygulama kapasitesinin kullanımı, hasılat ve operasyonel kârlılık üzerinde olumlu katkı sağlamasını bekliyor.

SMRVA 83,2 MİLYON TL'LİK PORTFÖY İHALESİNİ KAZANDI

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA), Orfin Finansman tarafından satışa çıkarılan tahsili gecikmiş alacak portföyünün ihalesinde en yüksek teklifi verdi.

İhaleye konu bireysel portföyün anapara büyüklüğü 83 milyon 195 bin 479 TL olarak açıklandı.

İhale sonucunun kesinleşmesi için Orfin Finansman'ın yönetim kurulu onayı gerekiyor. Onayın ardından sözleşme ve alacakların devir süreci başlayacak.

VBTYZ SİBER GÜVENLİK ŞİRKETİNE ORTAK OLDU

VBT Yazılım (VBTYZ), siber güvenlik alanında faaliyet gösteren Forcerta Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin yüzde 30'unu 450 bin dolar karşılığında satın aldı.

Yatırım, VBT Yazılım'ın özel fonu ve Neo Portföy Yönetimi tarafından yönetilen girişim sermayesi yatırım fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu işlemle birlikte fonun yatırım yaptığı şirket sayısı 9'a yükseldi.

HOROZ'UN ÇERKEZKÖY LOJİSTİK ÜSSÜ AÇILDI

Horoz Lojistik (HOROZ), Çerkezköy Entegre Lojistik Üssü'nün resmi açılışının 9 Eylül'de gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yatırım programının yaklaşık yüzde 80'i tamamlanırken bitirilen bölümler kademeli olarak faaliyete geçirildi.

İlave yatırımlar ve kapasite artışlarının ardından tesisin 100 bin metrekare açık, 60 bin metrekare kapalı alana ulaşması planlanıyor.

Üç ayrı depolama tesisinin yer aldığı lojistik üssünde 25 bin 900 palet ve 730 bin koli kapasitesi bulunuyor. Günlük sevkiyat kapasitesi ise 250 bin adet seviyesinde.

ECILC'NİN AYAZAĞA PROJESİNDE 1015 BÖLÜM İÇİN RUHSAT ALINDI

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar (ECILC), İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi'nde Artaş İnşaat tarafından gerçekleştirilmesi planlanan projeye ilişkin yeni gelişmeyi duyurdu.

Toplam 317 bin 539,97 metrekare inşaat alanına sahip proje kapsamında 359 konut ve 656 ticari bağımsız bölüm için yapı ruhsatları alındı. Projede toplam 1015 bağımsız bölüm bulunacak.

Eczacıbaşı İlaç ile Artaş arasında 10 Temmuz 2023'te Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştı.

Sözleşmeye konu ECILC taşınmazının projedeki payı yüzde 69,3 olurken, şirketin taşınmaz sahibi sıfatıyla hasılat paylaşım oranı yüzde 47 olarak açıklandı.