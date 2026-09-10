Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasının ardından gözler bankaların kredi kampanyalarına çevrildi.

Bankaların dijital kanallar üzerinden yeni katılan müşterilerine özel hazırladığı yüzde 0 faizli paketler şöyle şekillendi:

• Garanti BBVA: Yeni müşterilere özel toplam 100.000 TL’ye varan imkan sunuyor. 3 ay vadeli 50.000 TL faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli avans hesabı veriyor.

• Akbank: Toplamda 100.000 TL limit sunan banka, 3 ay vadeli 75.000 TL'ye varan taksitli artı para ve 25.000 TL'ye varan taksitli avans olanağı sağlıyor.

• QNB: Yeni müşterilerine sunduğu faizsiz pakette 3 ay vadeli 25.000 TL kredi, 25.000 TL taksitli nakit avans ve 50.000 TL taksitli ek hesap ile toplamda 100.000 TL faizsiz imkan tanımlıyor.

• DenizBank: Toplam 100.000 TL'ye ulaşan pakette 4 ay vadeli 65.000 TL kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve 10.000 TL taksitli kurtaran hesap fırsatı sunuyor.

• NBank: Toplam 55.000 TL’lik paket bünyesinde 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap imkanı veriyor.

• Özel Finansman Teklifi: Mobil üzerinden ilk defa müşteri olacaklara özel yüzde 0 finansman oranıyla 50.000 TL ihtiyaç finansmanı olanağı sağlanıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ VE ERTELEMELİ ALTERNATİF SEÇENEKLER

Kredi tutarını artırmak ya da daha uzun vadeye yaymak isteyen tüketiciler için bankaların uygun oranlı diğer paketleri ise şu şekilde öne çıkıyor:

• TEB: Yeni müşteriler için yüzde 0 ila yüzde 1,99 bandında değişen oranlarla toplam 75.000 TL'ye varan imkan tanıyor (25.000 TL faizsiz avans + 6 ay vadeli yüzde 1,99 faizli 50.000 TL kredi).

• Albaraka Türk: Yüzde 1,99 kâr oranıyla 6 ay vadeli 40.000 TL finansman olanağında "3 ay ertelemeli + 3 ay vade" seçeneği sunuyor.

• Ziraat Dinamik: Yüzde 1,99 ila yüzde 3,19 faiz aralığında toplam 120.000 TL'ye varan kredi seçenekleri hazırladı.

• ON Dijital: 100.000 TL tutarındaki ihtiyaç kredisinde 3 ay erteleme imkanıyla 21 ay vade fırsatı sağlıyor.

100 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNDE (12 AY VADE) MALİYET TABLOSU

Bankaların standart 100.000 TL tutarındaki 12 ay vadeli dijital ihtiyaç kredilerinde faiz ve geri ödeme tabloları ise şu şekilde listeleniyor:

• Alternatif Bank (Yüzde 2,79 Faiz): Aylık Taksit: 10.425,89 TL | Toplam Geri Ödeme: 125.610,68 TL

• QNB (Yüzde 2,84 Faiz): Aylık Taksit: 10.465,67 TL | Toplam Geri Ödeme: 126.163,04 TL

• Odea (Yüzde 2,99 Faiz): Aylık Taksit: 10.585,47 TL | Toplam Geri Ödeme: 127.600,64 TL

• Ziraat Dinamik (Yüzde 3,19 Faiz): Aylık Taksit: 10.746,30 TL | Toplam Geri Ödeme: 129.530,60 TL

• ON Dijital (Yüzde 3,29 Faiz): Aylık Taksit: 10.827,17 TL | Toplam Geri Ödeme: 130.501,04 TL

• ING (Yüzde 3,34 Faiz): Aylık Taksit: 10.867,72 TL | Toplam Geri Ödeme: 130.912,64 TL

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