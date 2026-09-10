2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde belirlenen yeni tarife, özellikle çocuklarının okul masraflarını karşılayan ailelerin bütçesini yakından ilgilendiriyor.

İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, fiyat artışlarının sınırlı tutulduğunu belirtirken, yeni tarifede genel artışın yüzde 6,8 seviyesinde kaldığını ifade etti.

Yeni tarifeye göre çorbanın fiyatı 75 TL’den 80 TL’ye yükseldi. Sandviç çeşitleri ise 100-125 TL aralığında belirlendi.

Kaşarlı ve sucuklu tost 100 TL, karışık tost ise 120 TL oldu. Tost ve ayran alan bir öğrencinin ödeyeceği tutar yaklaşık 130 TL olarak hesaplandı.

Yeni dönemde diğer ürünlerin fiyatları ise şöyle:

• Simit: 30 TL

• Açma: 35 TL

• Poğaça: 35 TL

• Tavuk döner: 145 TL

• Yarım litre su: 15 TL

• Çay: 25 TL

Okullarda sunulan yemeklerde ise üç çeşit yemek 245 TL, dört çeşit yemek 285 TL olarak belirlendi.

Peki net 28.075,50 TL asgari ücret alan bir çalışanın çocuğu okulda her gün bir öğün yemek yerse günlük ve aylık masrafı ne kadar olacak?

Okul masrafı 1 çocuk 2 çocuk Tost + ayran / günlük 130 TL 260 TL Tost + ayran / aylık 2.600 TL 5.200 TL Asgari ücrete oranı %9,3 %18,5 4 çeşit yemek / günlük 285 TL 570 TL 4 çeşit yemek / aylık 5.700 TL 11.400 TL Asgari ücrete oranı %20,3 %40,6

İKİ ÇOCUKTA MASRAF 11 BİN 400 TL'YE ÇIKIYOR

Buna göre net 28.075,50 TL asgari ücret alan bir çalışanın iki çocuğu varsa ve çocukların her okul günü dört çeşit yemek yediği varsayılırsa, yalnızca okul yemeği için aylık 11.400 TL ayırması gerekiyor.

Bu tutar, çalışanın eline geçen maaşın yüzde 40,6'sına denk geliyor. Üstelik hesaplamaya servis, kırtasiye, okul kıyafeti, ulaşım ve diğer eğitim giderleri dahil değil.

Tost ve ayran tercihinde ise iki çocuk için aylık masraf 5.200 TL'ye, tek çocuk için 2.600 TL'ye ulaşıyor.