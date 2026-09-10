Günü yüzde 1,07 artışla 4 bin 447 dolar seviyesinden tamamlayan altın vadeli işlemleri, kritik teknik seviyeleri birer birer geride bırakıyor.

Yükseliş trendinin korunması halinde piyasada 4 bin 474 dolar ilk önemli direnç eşiği olarak yakından takip ediliyor.

Altın, geçmiş dönemdeki tarihi zirvesinden yaşadığı kayıpların büyük bölümünü telafi etmeyi başarsa da son haftaların asıl sürprizini gümüş gerçekleştirdi.

GÜMÜŞ 55 GÜNDE YÜZDE 23 PRİM YAPTI

Gümüş vadeli işlemleri günü yüzde 2,34 değer kazancıyla 67,27 dolar seviyesinden kapattı. Her ne kadar 120 dolarlık tarihi zirve seviyesinden uzakta bulunsa da gümüşün son 55 gündeki performansı dikkat çekiyor.

Söz konusu 55 günlük periyotta altın yüzde 10 değer kazanırken, gümüş yüzde 23'lük primle altının getirisini iki katından fazla aştı.

ALTIN/GÜMÜŞ ORANI GERİLİYOR

Gümüşün gösterdiği bu güçlü ivme, altın/gümüş rasyosuna da belirgin şekilde yansıdı. 17 Temmuz'da 72,55 seviyesinde olan oran, gümüşün lehine gelişen hareketle birlikte yaklaşık yüzde 10 gerileyerek 65,37 seviyesine düştü.

Teknik analiz tarafında ise şu detaylar öne çıkıyor:

• Rasyoda Kritik Seviye: Altın/gümüş oranında 65,13 desteği takip ediliyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda rasyonun 62,82 seviyesine doğru çekilmesi muhtemel görülüyor.

• 100 Günlük Ortalama: Gümüş fiyatlarında yükselişin devamlılığı açısından henüz aşılamamış olan 100 günlük hareketli ortalama kritik bir baraj olarak izleniyor. Bu ortalamanın yukarı yönlü kırılması durumunda, gümüşün altına karşı yakaladığı ivmenin güç kazanarak sürmesi bekleniyor.

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