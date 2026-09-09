Gümüş fiyatları zayıflayan doların desteğiyle yeniden yükselişe geçti. Gümüş, önceki iki işlem günündeki kayıplarının bir bölümünü geri alarak 66,29 dolar seviyesine yükseldi. Türkiye piyasasında gram gümüşün fiyatı 103,33 TL'den işlem görüyor.

Günkü yükselişte doların uluslararası piyasalarda değer kaybetmesi etkili oldu. Doların zayıflaması, dolar dışındaki para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar açısından gümüşü görece daha ucuz hale getirerek değerli metal üzerindeki satış baskısını hafifletti.

UBS 80 DOLAR HEDEFİNİ ERTELEDİ

Gümüşte yükseliş beklentisi sürerken, bankaların fiyat tahminleri arasında dikkat çeken farklılıklar bulunuyor.

UBS, daha önce yıl sonu için verdiği 80 dolar hedefini değiştirdi. Banka son değerlendirmesinde yıl sonu beklentisini 70 dolara çekti. UBS, gümüşün Mart 2027'de 75 dolara, Eylül 2027'de ise 80 dolara ulaşmasını bekliyor.

Böylece daha önce yıl sonu için öngörülen 80 dolarlık hedef yaklaşık dokuz ay ötelenmiş oldu. UBS, gümüşte yüksek oynaklık nedeniyle uzun vadeli pozisyon oluşturmak konusunda da temkinli davranıyor.

BANKALARIN GÜMÜŞ TAHMİNLERİ BİRBİRİNDEN AYRIŞIYOR

Gümüş için farklı finans kuruluşlarının beklentileri ise oldukça geniş bir aralıkta bulunuyor:

JPMorgan: 2026 yılı ortalaması 70,60 dolar, son çeyrek ortalaması 63 dolar

Commerzbank: 2026 yıl sonu 67 dolar, 2027 sonu 80 dolar

ING: Üçüncü çeyrek 68 dolar, son çeyrek 74 dolar

Citi: Kısa vadede 75 dolar, 6-12 aylık dönemde 90 dolar

JPMorgan, özellikle güneş enerjisi sektöründeki gümüş tüketiminin yaklaşık yüzde 30, yani 60 milyon ons civarında azalabileceğini öngörüyor. Buna karşılık Citi, sanayi talebindeki olası yavaşlamanın güçlü yatırım talebiyle dengelenebileceği görüşünde.

GÜMÜŞTE 90 DOLAR SENARYOSU

Mevcut dolar/TL seviyesinin yaklaşık 48,48 olduğu varsayımıyla yapılan teorik hesaplamada ons gümüşün:

Ons gümüş Teorik gram fiyat 63 dolar 98,2 TL 70 dolar 109,1 TL 75 dolar 116,9 TL 80 dolar 124,7 TL 90 dolar 140,3 TL

Bu rakamlar yalnızca matematiksel karşılıkları gösteriyor. Kur değişimleri, vergiler, işlem maliyetleri ve alış-satış makasları gerçek piyasa fiyatlarını değiştirebilir.

ARZ AÇIĞI DEVAM EDİYOR

Dünya gümüş piyasasının 2026'yı yaklaşık 46,3 milyon ons arz açığıyla tamamlaması bekleniyor. Böylece piyasada üst üste altıncı yıl arz açığı oluşması öngörülüyor.

Ancak yüksek fiyatların güneş panelleri, mücevher ve gümüş eşya talebini azaltması ve geri dönüşümün artması, arz açığının tek başına kesintisiz fiyat artışı anlamına gelmediğini gösteriyor.

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Kısa vadede 67 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, bunun aşılması halinde 70 dolar seviyesi takip edilecek. Aşağı yönlü hareketlerde ise 65 ve 63 dolar bölgeleri destek olarak izlenecek.

Gümüşün yönü açısından ABD'den gelecek enflasyon verileri ve Fed'in para politikası beklentileri de kritik olacak. Piyasalarda Orta Doğu kaynaklı enerji riskleri ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi de faiz beklentilerini şekillendiriyor.

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