Altın ve gümüş fiyatlarında yön arayışı sürerken yatırımcıların gözü ABD'den gelecek enflasyon verisine çevrildi. Ons altın 4.410 dolar, gümüş ise 66 dolar civarında yeni haftaya başlarken teknik görünümde kritik seviyelere yaklaşıldı. Analizlere göre altında 4.530 doların, gümüşte ise 72 doların aşılması yukarı yönlü hareketi hızlandırabilir.

FED BEKLENTİLERİ ALTIN VE GÜMÜŞÜ BASKILIYOR

ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından Fed'in faiz artırabileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Faiz artışı ihtimali piyasalarda yüzde 50 seviyesinde fiyatlanmaya başladı.

Faiz beklentilerindeki değişim ABD tahvil getirilerini ve doları desteklerken, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturdu.

Diğer tarafta ise jeopolitik gelişmeler değerli metalleri destekliyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması petrol fiyatlarını yukarı taşırken güvenli liman talebini de canlı tutuyor.

İki farklı etkinin arasında kalan değerli metaller açısından bu haftanın en önemli gelişmesi ABD enflasyon verisi olacak.

ALTINDA 4.530 DOLAR KRİTİK

Ons altın bir süredir 4.250-4.530 dolar aralığında hareket ediyor. FXEmpire analizine göre 4.530 dolar seviyesinin aşılması halinde altındaki yükseliş ivmesi güçlenebilir.

Bu senaryoda psikolojik açıdan önemli 5.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Kısa vadede ise ilk önemli engel 4.480-4.500 dolar bölgesinde bulunuyor. Altın son denemelerinde bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı.

Aşağı yönlü hareketlerde 4.250 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde satışların güçlenerek ons altını 4.000 dolar bölgesine taşıma riski bulunuyor.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Fed kaynaklı baskıya rağmen altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını sağlayan önemli unsurlardan biri merkez bankalarının devam eden alımları.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları temmuz ayında rezervlerine net 23 ton altın ekledi. Yılın ilk yedi ayındaki net alım ise yaklaşık 130 tona ulaştı.

Çin'in kesintisiz altın alım serisi 21 aya ulaşırken, merkez bankalarının ikinci çeyrekteki net altın talebi yıllık bazda yüzde 62 artarak 289 ton oldu.

Bu alımlar, para politikası kaynaklı baskının arttığı dönemlerde altının önemli desteklerinden biri olmayı sürdürüyor.

GÜMÜŞTE 72 DOLAR AŞILIRSA 89-90 DOLAR GÜNDEME GELEBİLİR

Gümüş fiyatları yeni haftada 66 dolar civarında seyrediyor. Teknik görünümde yukarı yönlü hareket açısından 72 dolar önemli direnç seviyesi olarak takip ediliyor.

Bu seviyenin aşılması durumunda gümüşte yükselişin hızlanabileceği ve 89-90 dolar bölgesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Aşağıda ise ilk olarak 64 dolar takip ediliyor. 64 doların altına inilmesi halinde 60 dolara doğru hareket hızlanabilir.

60 dolar desteğinin de kaybedilmesi durumunda gümüşte 50-55 dolar bölgesine kadar yeni bir geri çekilme riski oluşabilir.

Buna karşılık fiyatın 60 dolar üzerinde kalması mevcut yükseliş görünümünün tamamen bozulmadığına işaret ediyor.

GÜMÜŞ İÇİN PETROL FİYATLARI DA ÖNEMLİ

Gümüşün altından ayrıldığı noktalardan biri sanayide yoğun şekilde kullanılması. Bu nedenle fiyatlar yalnızca Fed, dolar ve ABD tahvil getirilerine değil, küresel ekonomik büyümeye de duyarlı.

Petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalması ve bunun küresel büyümeyi yavaşlatması durumunda sanayinin gümüş talebi olumsuz etkilenebilir.

Bu nedenle gümüş yatırımcıları açısından Fed'in para politikasının yanı sıra enerji fiyatları ve küresel büyüme görünümü de önem taşıyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Haftanın en kritik gelişmesi ABD'de açıklanacak enflasyon verisi olacak. Beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi, Fed'in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirebilir.

Böyle bir senaryoda dolar ve tahvil getirilerindeki yükseliş altın ve gümüş üzerinde yeni baskı oluşturabilir.

Enflasyonun daha ılımlı gelmesi ise faiz artışı endişelerini azaltarak değerli metallere yeniden hareket alanı açabilir.

Bu nedenle altında 4.250-4.530 dolar, gümüşte ise 60-72 dolar aralığındaki kritik seviyeler, ABD verisinin ardından oluşabilecek hareketin yönü açısından öne çıkıyor.