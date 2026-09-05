Altın ve gümüş fiyatlarında yön arayışı sürerken, iki değerli metal arasındaki ilişkiyi gösteren altın-gümüş oranı yeniden yatırımcıların gündemine geldi. Altının onsu 4.430 dolar, gümüşün onsu ise 66 dolar seviyesinde bulunurken oran yaklaşık 66 seviyesinde seyrediyor.

ALTIN-GÜMÜŞ ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Altın-gümüş oranı, bir ons altın satın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteriyor. Oranın 66 seviyesinde olması, bir ons altın için yaklaşık 66 ons gümüş gerektiği anlamına geliyor.

Oranın yükselmesi altının gümüşe kıyasla daha pahalı hale geldiğini, düşmesi ise iki metal arasındaki fiyat farkının azaldığını gösteriyor. Uzun vadeli değerlendirmelerde 60-70 bandı önemli bir referans aralığı olarak öne çıkıyor. Silver Institute tarafından yayımlanan çalışmada da oranın uzun vadede ortalamaya dönme eğilimi gösterdiği belirtiliyor.

GÖZLER 100 SEVİYESİNDE

Analizde özellikle 100 seviyesi dikkat çekiyor. Altın-gümüş oranının 100'e yükselmesi halinde bir ons altın almak için 100 ons gümüş gerekecek.

Bu seviyeye iki farklı senaryoyla ulaşılması mümkün. Altının 6.600 dolara yükselmesi, gümüşün ise 66 dolarda kalması halinde oran 100'e çıkabilir. Diğer senaryoda ise altın 4.400 dolar seviyesinde kalırken gümüşün 44 dolara gerilemesi aynı sonucu doğurabilir.

GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA GÜÇLÜ PERFORMANS GÖSTEREBİLİYOR

Financial Express'in aktardığı tarihsel verilere göre, altın-gümüş oranının 100 seviyesine yaklaştığı dönemlerin ardından önce altın fiyatlarında yükseliş görüldü, daha sonra ise gümüşün bu hareketi takip ettiği dönemler yaşandı.

Mayıs 2025'te altın fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle oran 100 seviyesini aşarken, Ocak 2026'da gümüşün altından daha güçlü performans göstermesiyle 49 seviyesine kadar geriledi.

Bu nedenle altın-gümüş oranı, yatırımcıların iki değerli metalin göreli performansını takip etmek için kullandığı önemli göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

FED KARARI VE JEOPOLİTİK GELİŞMELER İZLENECEK

Değerli metallerin önümüzdeki dönemdeki seyrinde Fed'in faiz politikası, doların hareketi ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak. Özellikle yüksek petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri, faiz beklentileri üzerinden altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Öte yandan merkez bankalarının altın talebinin devam etmesi, uzun vadede altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Gümüşte ise sanayi ve yatırım talebinin seyri önemini koruyor.

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