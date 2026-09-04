Uluslararası piyasalarda ons altının 4.469 dolar seviyelerinde seyretmesi, iç piyasada gram ve ziynet altını fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.
Küresel piyasalardaki gelişmeler, jeopolitik riskler ve döviz kurundaki hareketlilik, altın fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.
Haftanın son işlem gününe girerken yatırımcılar ve altın alım-satımı yapmayı planlayan vatandaşlar, "Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Analistler, küresel merkez bankalarının faiz politikaları ile jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarındaki kısa ve orta vadeli seyrinde belirleyici olacağını vurguluyor.
4 Eylül 2026 Cuma günü sabah saatleri itibarıyla serbest piyasada çeyrek, gram, yarım ve ons altın satış fiyatlarında son tablo netleşti.
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Piyasalarda günün ilk saatlerinde kaydedilen satış rakamları şu şekilde yansıyor:
• Gram Altın: 6.968,29 TL
• Çeyrek Altın: 11.370,00 TL
• Yarım Altın: 22.712,00 TL
• Tam Altın: 45.041,39 TL
• Cumhuriyet Altını: 45.272,00 TL
• Gremse Altın: 112.948,89 TL
• Ons Altın: 4.469,78 dolar