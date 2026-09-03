Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre BofA, şirket sermayesindeki dolaylı payını kritik yüzde 5 eşiğinin üzerine taşıdı.

02.09.2026 tarihinde gerçekleşen işlemlerde BofA’nın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu Merrill Lynch International, Manas Enerji hisselerinde 33,93 – 35,90 TL fiyat aralığından yoğun bir hacim oluşturdu.

Gün içinde 7.977.873 nominal tutarlı alış ve 5.315.876 nominal tutarlı satış işlemi yapan kurum, günü net 2.661.997 adetlik pay alımıyla tamamladı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Son alımların ardından Bank of America’nın, Merrill Lynch International vasıtasıyla Manas Enerji Yönetimi A.Ş. sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu paylar ve oy hakları oranı yüzde 5,329 seviyesine ulaştı.

Sermaye piyasası mevzuatı gereği yüzde 5 sınırının aşılmasıyla birlikte dev banka, KAP üzerinden gerekli açıklamayı resmi olarak duyurdu.

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