Sermaye piyasalarının takip edilen fonlarından Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu’nun (DOH) Ağustos 2026 dönemine ait portföy dağılım raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

TEMMUZ AYININ ŞAMPİYONU LIDER PORTFÖYDEN SIFIRLANDI

Raporun en dikkat çeken gelişmelerinden biri, bir önceki ay fonun lokomotifi konumunda olan hissedeki vedalaşma oldu.

Temmuz 2026 döneminde yüzde 18,97’lik ağırlıkla DOH fonunun en büyük pozisyonunu oluşturan Lider Turizm A.Ş. (LIDER) payları, ağustos ayı itibarıyla portföyden tamamen çıkarıldı.

PORTFÖYE ÇOK SAYIDA YENİ HİSSE DAHİL EDİLDİ

Fon yönetimi, LIDER pozisyonunu kapatırken boşalan fon kaynağını farklı sektörlerdeki yeni hisselere yönlendirdi.

Ağustos ayı portföy dağılım raporuna göre fonda ilk kez yer alan ve ağırlık kazanan başlıca hisseler şunlar oldu:

• TKNKA (Teknosa İç ve Dış Ticaret)

• EUPWR (Europower Enerji)

• BIGEN (BtcTurk/BigChefs - İlgili şirket payı)

• SELEC (Selçuk Ecza Deposu)

• MANAS (Manas Şehircilik / Enerji)

• ALKLC (Altınkılıç Gıda)

Sektörel çeşitliliği artıran bu geniş çaplı rotasyon, DOH fonunun önümüzdeki dönemde daha dengeli ve yeni büyüme hikayelerine odaklı bir portföy yapısına geçtiğine işaret ediyor.

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