Türk Hava Yolları (THYAO) hisseleri için 15 aracı kurum hedef fiyatını açıkladı. Kurumların tahminleri 330 TL ile 508,50 TL arasında değişti.
THYAO hisseleri 291,50 TL seviyesinde bulunurken, kurumların ortalama hedef fiyatı mevcut fiyata göre %51,79 prim potansiyeline işaret ediyor.
EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 508,50 TL
THYAO için açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek tahmin 508,50 TL ile Ziraat Yatırım'a ait oldu. En düşük hedef fiyat ise 330 TL ile Ak Yatırım tarafından belirlendi.
|Aracı Kurum
|Tarih
|Hedef Fiyat
|Önceki Hedef
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|7 Ağustos 2026
|461,00 TL
|404,90 TL
|Al
|İş Yatırım
|6 Ağustos 2026
|455,00 TL
|455,00 TL
|Al
|İnfo Yatırım
|6 Ağustos 2026
|373,25 TL
|462,00 TL
|Endekse paralel getiri
|Ahlatçı Yatırım
|6 Ağustos 2026
|425,95 TL
|425,96 TL
|Al
|Ak Yatırım
|6 Ağustos 2026
|330,00 TL
|330,00 TL
|Nötr
|Halk Yatırım
|6 Ağustos 2026
|409,00 TL
|435,00 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|5 Ağustos 2026
|456,00 TL
|456,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Gedik Yatırım
|5 Ağustos 2026
|483,00 TL
|400,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Vakıf Yatırım
|5 Ağustos 2026
|450,00 TL
|–
|Al
|GCM Yatırım
|5 Ağustos 2026
|502,00 TL
|512,00 TL
|–
|Marbaş Menkul
|5 Ağustos 2026
|474,00 TL
|498,50 TL
|Al
|Ziraat Yatırım
|5 Ağustos 2026
|508,50 TL
|508,50 TL
|Al
|Alnus Yatırım
|5 Ağustos 2026
|404,65 TL
|412,87 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|5 Ağustos 2026
|445,00 TL
|445,00 TL
|Al
|HSBC
|4 Ağustos 2026
|460,00 TL
|460,00 TL
|Al
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