THYAO hisseleri 291,50 TL seviyesinde bulunurken, kurumların ortalama hedef fiyatı mevcut fiyata göre %51,79 prim potansiyeline işaret ediyor.

EN YÜKSEK HEDEF FİYAT 508,50 TL

THYAO için açıklanan hedef fiyatlar arasında en yüksek tahmin 508,50 TL ile Ziraat Yatırım'a ait oldu. En düşük hedef fiyat ise 330 TL ile Ak Yatırım tarafından belirlendi.

Aracı Kurum Tarih Hedef Fiyat Önceki Hedef Tavsiye Deniz Yatırım 7 Ağustos 2026 461,00 TL 404,90 TL Al İş Yatırım 6 Ağustos 2026 455,00 TL 455,00 TL Al İnfo Yatırım 6 Ağustos 2026 373,25 TL 462,00 TL Endekse paralel getiri Ahlatçı Yatırım 6 Ağustos 2026 425,95 TL 425,96 TL Al Ak Yatırım 6 Ağustos 2026 330,00 TL 330,00 TL Nötr Halk Yatırım 6 Ağustos 2026 409,00 TL 435,00 TL Al Garanti BBVA Yatırım 5 Ağustos 2026 456,00 TL 456,00 TL Endeks üstü getiri Gedik Yatırım 5 Ağustos 2026 483,00 TL 400,00 TL Endeks üstü getiri Vakıf Yatırım 5 Ağustos 2026 450,00 TL – Al GCM Yatırım 5 Ağustos 2026 502,00 TL 512,00 TL – Marbaş Menkul 5 Ağustos 2026 474,00 TL 498,50 TL Al Ziraat Yatırım 5 Ağustos 2026 508,50 TL 508,50 TL Al Alnus Yatırım 5 Ağustos 2026 404,65 TL 412,87 TL Al Şeker Yatırım 5 Ağustos 2026 445,00 TL 445,00 TL Al HSBC 4 Ağustos 2026 460,00 TL 460,00 TL Al

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