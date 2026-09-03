Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı milyonlarla ifade edilirken, pay senedi varlıklarının dağılımında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Yılın ilk 7 ayında 10 milyon TL'nin üzerinde hisse portföyüne sahip yatırımcıların toplam varlığı 8 trilyon TL'ye yaklaşırken, 1 milyon TL'nin altında portföye sahip 6,5 milyondan fazla yatırımcının toplam varlığı 441,3 milyar TL'de kaldı.

Temmuz sonu itibarıyla Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı 6 milyon 897 bin 663'e ulaşırken, yatırımcıların toplam pay senedi portföyü 9 trilyon 219 milyar 710 milyon TL olarak kaydedildi.

32 BİN YATIRIMCININ PORTFÖYÜ 8 TRİLYON TL'YE YAKLAŞTI

Nefes Gazetesi'nden İlkay Akkaya'nın MKK verilerinden derlediği habere göre, 10 milyon TL'nin üzerinde hisse portföyüne sahip yatırımcı sayısı ocak ayında 29 bin 611 seviyesindeyken temmuz sonunda 31 bin 774'e yükseldi.

Böylece söz konusu gruba yılın ilk 7 ayında 2 bin 163 yeni yatırımcı eklenirken, yatırımcı sayısındaki artış yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

Bu yatırımcıların sahip olduğu pay senetlerinin toplam değeri ise 7 trilyon 516 milyar TL'den 7 trilyon 978 milyar TL'ye yükseldi. Yedi aylık dönemde bu grubun portföyüne yaklaşık 461,5 milyar TL eklenirken, portföy büyüklüğündeki artış yüzde 6,1 oldu.

BORSADAKİ VARLIĞIN YÜZDE 86,5'İNİ ELİNDE TUTUYORLAR

Veriler, yatırımcı sayısı ile portföy büyüklüğü arasındaki farkı da ortaya koydu. 10 milyon TL'nin üzerinde portföye sahip yatırımcılar toplam yatırımcıların yalnızca binde 4,6'sını oluşturmasına rağmen, Borsa İstanbul'daki toplam pay senedi varlığının yüzde 86,5'ini elinde tutuyor.

5 milyon TL ile 10 milyon TL arasında portföye sahip yatırımcı sayısı da ocaktaki 33 bin 27 seviyesinden temmuzda 35 bin 208'e çıktı. Bu grubun toplam portföy büyüklüğü aynı dönemde 227,8 milyar TL'den 243,5 milyar TL'ye yükseldi.

BORSADAKİ MİLYONER SAYISI ARTTI

Portföyünde 1 milyon TL ile 5 milyon TL arasında hisse bulunan yatırımcıların sayısı ise 262 bin 637'den 269 bin 795'e yükseldi. Bu yatırımcıların toplam portföyü 539,2 milyar TL'den 557,2 milyar TL'ye çıktı.

Böylece Borsa İstanbul'da 1 milyon TL'nin üzerinde hisse portföyüne sahip toplam yatırımcı sayısı ocak ayında 325 bin 275 iken temmuz sonunda 336 bin 777'ye ulaştı. Yedi ayda bu gruba 11 bin 502 yatırımcı eklendi.

6,5 MİLYON KÜÇÜK YATIRIMCININ PORTFÖYÜ 441,3 MİLYAR TL

Borsada 1 milyon TL'nin altında portföye sahip yatırımcı sayısı ise 6 milyon 560 bin 886 olarak kaydedildi. Toplam yatırımcıların yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan bu grubun sahip olduğu pay senetlerinin toplam değeri 441,3 milyar TL'de kaldı.

Buna karşılık yalnızca 31 bin 774 yatırımcının 10 milyon TL'nin üzerinde portföyü bulunuyor. Bu grubun elindeki toplam hisse varlığı ise 7 trilyon 978 milyar TL'ye ulaşarak 8 trilyon TL sınırına dayandı.